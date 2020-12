Sebekritický Bořil: Na stoperu jsem nehrál dobře. Leverkusen je výborný

Byl hozen do divokých peřejí. Chvílemi se topil, polykal andělíčky, stejně jako jeho spoluhráči. Jan Bořil prvně naskočil v evropské soutěži na netypickém místě stopera. Po vysoké porážce 0:4 s Leverkusenem měl výhrady nejen k týmovému výkonu, ale sympaticky i sám k sobě. „Věděl jsem to jen jeden den dopředu, snažil jsem se na utkání nějak připravit, ale bylo to těžké. Nemyslím si, že jsem tam hrál dobře,“ hlásil slávistický kapitán.

Navzdory drsné lekci Slavia postupuje do jarní play off fáze Evropské ligy, první místo ve skupině však uchvátil německý celek.

Po jednoznačném průběhu jste prohráli 0:4. Jak těžké utkání to bylo?

„Hodně těžký… Věděli jsme, že Leverkusen je výborný, hlavně směrem dopředu má vynikající hráče. Prostě jsme to nezvládli a prohráli jsme 0:4.“

Po prvním poločase nebyl trenér Jindřich Trpišovský vůbec spokojený s vaším výkonem. Cítil jste, že minimálně v úvodních dvaceti minutách po pauze jste se zlepšili a přidali na aktivitě?

„První půlku jsme hráli jednoznačně špatně. Nebyli jsme tolik pohybliví, o přestávce jsme si řekli, že nemáme, co ztratit, a že musíme vylézt výš. To se nám chvilku dařilo, ale pak jsme dostali zase hloupý gól, a to nás srazilo na kolena.“

Poprvé ve velkém utkání jste naskočil na pozici stopera. Byla to velká škola?

„Věděl jsem to jen jeden den dopředu, snažil jsem se na utkání nějak připravit, ale bylo to těžké. Jak říkáte, byl to můj první evropský zápas na této pozici. Nevím… Musíme to vyhodnotit, ale nemyslím si, že jsem tam hrál dobře.“

První místo ve skupině jste nevybojovali, přesto hádám, že s postupem panuje maximální spokojenost.

„Určitě. Po první porážce v Izraeli nás téměř všichni odepisovali, měli jsme máslo na hlavě, ale pak jsme vyhráli všechna domácí utkání i venkovní v Nice. Škoda, že jsme to nezvládli dnes. Chtěli jsme být první ve skupině, ale to se nám nepovedlo. Spokojenost je s postupem, nicméně nejsem spokojený s tím, že jsme v posledním zápase čtyřikrát inkasovali.“

Do konce podzimu vás čeká extrémně náročný program. Je cílem udržet první místo ve FORTUNA:LIZE a náskok na čele tabulky?

„Rozhodně. Máme před sebou důležité zápasy. Chceme nejen udržet současný náskok, ale klidně ho i navýšit. Víme, že máme něco v nohách, terény jsou už těžké, měkké, trhají se. Bude to náročné, ale my chceme v každém zápase uspět.“