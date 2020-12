Talent Sparty Vitík (17): Gólu už nešlo zabránit. I v deseti jsme na AC měli

Poprvé nastoupil v základní sestavě Sparty. A že to pro obránce Martina Vitíka nebyla ledajaká premiéra. V sedmnácti letech si ji odbyl v zápase Evropské ligy proti AC Milán (0:1). Rozhodně nezklamal, ba naopak, patřil k lepším hráčům pražského celku. „Strašně moc jsem si to užil. Tohle utkání mi do budoucna hrozně pomůže. Jsem rád, že jsem si ho mohl zahrát,“ těšilo mladý talent Letenských.

Jedna věc je si zápas užít, ale druhá ho zvládnout výkonnostně. Jak jste se svou hrou spokojený?

„Myslím si, že jsem obstál, ale úplně spokojený určitě nejsem. Byly tam nějaké věci, které jsem mohl řešit jinak. Byly tam ode mě například chyby v rozehrávce, o kterých vím. Budu se to snažit do budoucna zlepšit, aby to bylo v pohodě.“

Cítil jste rozdíl v kvalitě oproti zápasům, které jste dosud odehrál?

„Absolvoval jsem náročné souboje s hráči, kteří jsou hodně silově vybavení. Navíc za nás dobře zabíhali, takže chytání těch náběhů bylo složitější, než v zápasech, které jsem hrál dříve. Pocítil jsem celkově obrovský rozdíl v kvalitě ofenzivy. Technické dovednosti soupeřů a práce s míčem směrem dopředu byly neskutečné.“

Je nějaký moment, který si budete dlouho pamatovat?

„Jednoznačně ten ze závěru zápasu, kdy jsem v souboji jeden na jednoho ubránil Leaa a obral ho o míč. To si budu určitě pamatovat.“

Sedmnáctiletý obránce Sparty Martin Vitík si odbyl premiéru v základní sestavě áčka v zápase Evropské ligy proti AC Milán







20 zobrazit galerii

Jak jste souboj s Milánem vnímal celkově?

„AC má větší individuální kvalitu, ale šli jsme do zápasu s tím, že se jim budeme chtít vyrovnat. Ničeho jsme se nebáli. A ke konci jsme i cítili, že můžeme vyrovnat. Měli jsme tam dvě šance, které jsme neproměnili. Myslím, že jsme měli kopat i penaltu, kterou rozhodčí bohužel neodpískal, ruku neviděl. I v deseti jsme na Milán měli.“

Prohráli jste těsně 0:1. Dalo se gólu zabránit?

„Hauge tam prošel mezi našimi dvěma hráči a já už pak byl daleko a střelu jsem nestihl zablokovat. Bohužel jakmile obešel naší dvojici, tak už se s tím nedalo nic moc dělat. Mrzí mě, že jsme nebodovali, protože jsme na to měli. Bojovali jsme do úplného konce.“

S týmem jste si prožil celou skupinu, byť jste nastoupil jen v závěru doma s Lille a nyní v základu proti AC. Jaké to pro vás bylo?

„Pro všechny z nás byla evropská konfrontace velkým přínosem a ziskem zkušeností. Myslím si, že naše skupina měla spíše parametry Ligy mistrů, ne Evropské ligy. Byla to opravdu velká kvalita. To, co někteří hráči předváděli s míčem dopředu i dozadu, bylo neskutečné.“