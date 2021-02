Desatero proti Leicesteru: čas přitvrdit, klíčem mohou být standardky

Jak může Slavia vyzrát na Leicester? • FOTO: koláž iSport.cz Tým Jindřicha Trpišovského jistě tráví dlouhé hodiny a bezesné noci rozebíráním hry Leicesteru do posledního šroubku. Přesto si troufáme nabídnout lehký manuál, na co se v Evropské lize zítra především zaměřit. Fotbalistům Slavie by se proti jednomu z nejslušnějších týmů ligy mohlo vyplatit, když přitvrdí hru a došlápne si na kreativce v záloze i fenomén jménem Vardy. Rozhodnout mohou i standardní situace.

Dál pilovat standardky Rodgers v Leicesteru spravil mnohé, jedna věc je ale mizerná – bránění standardních situací, především rohů. Než si hráči srovnají, kdo má koho bránit a zabírat jaký prostor, už se střelec soupeře věší do vzduchu. Dobrá zpráva pro Slavii. Ze standardek to umí, a když se odlepí od země Abdallah Sima, i pivoti z NBA uznale pokyvují. Karviná - Slavia: Stanciův roh prolétl až k Hovorkovi, Sima posílá hosty do vedení 1:0!

Vardymu ani metr Největší útočné eso Leicesteru má všestranné nohy. Umí s nimi kvalitně vystřelit, rychle utéct obráncům, a taky sem tam do rivala zajet skluzem. Vardyho je třeba hlídat zblízka, nedat mu kousek místa navíc, a hlavně mu hru pořádně znepříjemnit. V rámci pravidel, pochopitelně… Tvrdší hra a rychlé dostupování chlapíka s horkou hlavou dokáže vyprovokovat a zneklidnit. Úkol pro tvrďáka Jana Bořila a jeho kolegy.

Přitvrdit „Lišky“ jsou druhým rokem po sobě mezi třemi nejslušnějšími kluby celé Premier League. Loni spáchali méně faulů jen šampioni z Liverpoolu (čímž se vyvrátilo pravidlo Josého Mourinha, který říká: „Ve fotbale hodní hoši nevyhrávají.“). Řízci Morgan, Huth, Fuchs a Wasilewski jsou buď pryč, nebo hrají minimálně, i Vardy se uklidnil, snad až na divoké oslavy gólů. Ostřejší přístup by Leicesteru nemusel vonět.

Přestřílet Nejen Jamie Vardy, ale vůbec celý tým letos střílí méně než předtím. Gólů ale nedává poskrovnu! Soupeř tak může zvolit dvě protitaktiky. Buď bránit tak pevně, že Leicesteru nedovolí vůbec žádný pokus na branku. A nebo raději něco trochu divočejšího, co se nám líbí o fous víc – přestřílet! Každou situaci poblíž Schmeichelova vápna proměnit v ránu. Dálkoví odstřelovači Nico Stanciu či Ondřej Lingr ukázali, že každá střela se počítá a může skončit úspěchem. Slavia - Pardubice: Nádherná Stanciova rána zapadla až za Boháče, 3:0!

Doma dominovat Leicester si na hřištích soupeřů vytváří ještě míň šancí, než na domácím King Power Stadium, paradoxně ale dává víc gólů a dosahuje lepších výsledků. Venku jsou Rodgersovi hoši týmem hrajícím na protiútoky. V zápase v Edenu tak bude klíčem, aby Slavia od začátku hrála sebevědomě, dominovala v držení míče, ale zároveň včas hasila náběhy rychlonožky Vardyho a šikulů na krajích jako jsou Castagne nebo Pereira. SESTŘIH: Slavia - Pardubice 3:0. Parádní demolice, Kuchta pálil dvakrát

Venku se nezatáhnout Na King Power Stadium to „liškám“ nejde tak dobře, jako na jiných hřištích, Slavia by se tedy neměla ostýchat a od první minuty se maximálně snažit o vyplenění chrámu Leicesteru. Zatáhnout se, bránit a čekat na příležitost by byla chyba – Rodgersův celek ukázal třeba proti silnému a defenzivně zkonsolidovanému Tottenhamu, který porazil 2:0, že proti hlubokému bloku umí hrát. SESTŘIH: Zlín - Slavia 2:6. Kanonádu řídil Kuchta hattrickem

Pozor na změny Rodgersova družina umí přepínat mezi několika rozestaveními. Ze 4-1-4-1, či 4-2-3-1, přejde v mžiku oka na 3-4-2-1, záleží na tom, které hráče má zrovna zdravé v nejlepší formě. „Sešívaní“ budou muset být připravení na několik systémů, ne na jednotvárný tým, co neumí reagovat na průběh mače.

Zapresovat Leicester od minulé sezony už tolik nešlape na plyn, zvýšený tlak teď vyvíjí na soupeře v průměru při každém pátém doteku s míčem. Taktika založená na vysokém presinku by mohla „lišky“ překonat.

Napadat už u gólmana Kasper Schmeichel je skvělý brankář, co prožil v Leicesteru devět nádherných let. Ale je to gólman moderního střihu, jako slávista Ondřej Kolář? Spíš ne. Kouč Rodgers po vzoru Manchesteru City a Liverpoolu, kde jsou mezi tyčemi Brazilci, co vládnou rukama stejně jako nohama, budovat odzadu a nespoléhat na dlouhé nákopy. Schmeichelova rozehrávka na krátko je ale spíše průměrná, vysoko presující slávisté by ho mohli rozhodit a přinutit k chybce.