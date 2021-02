Trenér Leicesteru: Slavia? Výborná, ale nic na co bychom nebyli zvyklí

Jan Kuchta zblízka poslal Slavii do vedení • Pavel Mazáč (Sport)

Velký zápas pro Slavii je za dveřmi. Už ve čtvrtek vyzve v prvním zápase úvodního kola vyřazovací fáze Evropské ligy anglický Leicester. Aktuálně třetí tým Premier League se na střet s českým šampionem těší. „Slavia má výborně poskládané mužstvo, bude to pro nás výzva, kterou přijímáme,“ vzkázal den před utkáním trenér „lišek“ Brendan Rodgers.

Leicester může v Praze pobýt kvůli koronavirovým opatřením jen čtyřiadvacet, během nichž vstoupí v Edenu proti Slavii do vyřazovací fáze Evropské ligy. „Jsme v pohodě. Nemyslím, že nám to nějak narušilo plány a přípravu. Ve středu budeme trénovat ještě doma, pak vyrazíme o něco později, než bychom jeli normálně. Do Prahy se ale těšíme,“ vylíčil na on-line tiskové konferenci kouč anglického mužstva Brendan Rodgers.

Kabina omezení bere, nic jiného jí ani nezbývá, nicméně alespoň letmé seznámení s hlavním městem Česka by se jí líbilo. „Předpokládám, že nebudeme moct vyjít z hotelu. Bylo by hezké projít se po Praze, ale nepůjde to. Budeme se asi jen připravovat na zápas,“ pravil smířlivě záložník „lišek“ Harvey Barnes.

Ostatně Leicester bude chtít proti souboru Jindřicha Trpišovského především ukázat, jakou má fazonu. Hraje dobře, slyší chválu, momentálně trůní mezi nejlepší trojicí mužstev v Anglii, o víkendu famózně otočil duel proti Liverpoolu a vyhrál 3:1. „Proti Liverpoolu jste viděli, jaká je v týmu energie. Jasně, nemůžou hrát pořád ti samí, musíme kluky taky točit, ale všichni hráči jsou ve skvělé fyzické kondici,“ pochvaloval si Rodgers.

Slavii má nastudovanou a podobně jako v nedávné minulosti řada jiných trenérů velkých týmů pro ni našel kompliment. „Mají výborně poskládané mužstvo, mají velké sebevědomí, jsou zvyklí vyhrávat, vedou svou ligu. Mají velmi dobré protiútoky, disponují rychlými a dynamickými hráči na křídlech. Ale není to něco, na co bychom nebyli z Premier League zvyklí. Slavia je velmi ambiciózní tým. Souboj s ní pro nás bude náročný, ale tuhle výzvu přijímáme a těšíme se na ni,“ podotkl stratég Leicesteru.

Že anglické týmy Evropská liga nerajcuje, s tím na „lišky“ nechoďte. „Bude to zajímavé, moc se na to těším. Zahrajeme si na úplně jiné úrovni. Samozřejmě pro každého je větší lákadlo Liga mistrů, ale i Evropská liga je skvělá soutěž. Budeme se chtít dostat co nejdál. Láká nás ji vyhrát, ale jako nejbližší cíl máme vždy kolo, které přijde. Vydáme ze sebe maximum,“ slíbil Barnes.