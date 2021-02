Prymula na Slavii? Omluvy fandům, ale i projekt, jak se vrátit do hledišť

Obrázky VIP prostor v Edenu ze čtvrtečního šlágru Evropské ligy Slavie proti Leicesteru (0:0) vzbudily větší emoce, než samotné dění na hřišti. Mezi prominentními hosty se objevil i Roman Prymula , který ještě několik hodin před tím naznačoval, že kvůli koronavirové pandemii by se mělo Česko ponořit na příští týdny do tvrdého lockdownu. Vzápětí ale vyrazil dost nepochopitelně na fotbal a nakonec díky tomu rychle skončil i ve funkci poradce premiéra. Slávistický boss Jaroslav Tvrdík se zase omlouval na Twitteru naštvaným příznivcům. A to, že v Edenu se vše dělo v rámci unikátního testu, který by mohl v budoucnu vrátit část fanoušků na tribuny, logicky ustoupilo do pozadí.

Prymula chtěl z pozice poradce premiéra navrhnout tvrdý lockdown, čili opatření, které vláda na území celého Česka od vypuknutí pandemie zatím nenařídila. Pár hodin nato si ale oblékl teplý kabát a šel na pohárový šlágr Slavia–Leicester.

Na VIP tribuně v Edenu seděl třeba i vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář, europoslanec Alexandr Vondra (ODS), ředitel České televize Petr Dvořák, šéf českého fotbalu Martin Malík či tenisová superstar Petra Kvitová. Část fanoušků naštvalo, že klub v takové situaci nedal přednost třeba dlouholetým permanentkářům. Na sociálních sítích frčel šťavnatý výraz Slaviagate.

„Pozvání VIP hostů bylo v intencích toho, že máme být jako přední český klub vzorem a pozitivním symbolem a na zápasy nemohou všichni naši fanoušci, morálním selháním. Omlouváme se,“ vyťukal slávistický šéf Jaroslav Tvrdík v pátek ráno na Twitter. Už po zápase napsal: „Současná etapa pandemie v ČR vyžaduje více než cokoliv jiného solidaritu. V tom jsme udělali obrovskou chybu.“

Na FORTUNA:LIGU totiž zatím fanoušci nemůžou. Přitom právě čtvrteční zápas byl paradoxně součástí pilotního projektu "Cesta ze tmy" schváleného UEFA a ministerstvem zdravotnictví. Díky němu by v budoucnu už nemusely být prázdné tribuny. Jenomže dobrý nápad nakonec zcela zastínil způsob jeho provedení s Romanem Prymulou v hlavní roli.

Jak projekt vypadal? Slavia pustila do hlediště několik stovek lidí, kteří před zápasem prošli testováním. A všichni také museli mít respirátor.

„Smysl pilotního projektu Cesta ze tmy (levné, rychlé a efektivní PCR testování) bylo otevřít hromadné akce sportovní, kulturní i další široké veřejnosti. Pilot ukázal propustnost až 5 000 lidí denně. Bylo by škoda, kdyby tento projekt zanikl v bouři reakcí,“ dodal Tvrdík v pátek odpoledne.

Jeho slova potvrdil i ministr zdravotnictví Jan Blatný. „Je to jedna z věcí, které do budoucna chceme mít jako něco, co bude známkou toho, jakým způsobem se vracet k normálnímu životu,” uvedl na páteční tiskové konferenci s tím, že projekt by se mohl rozběhnout ve druhé polovině března.

„Principem těchto pilotních projektů je, že třeba na koncertech vznikne nejbezpečnější místo na zemi, protože všichni lidé, kteří třeba na tom koncertě budou, tak budou muset mít, včetně té nejposlednější paní uklízečky, aktuální PCR test z toho dne. Pořadatelé to budou schopni zajistit,” dodal Blatný.

Lidé vpuštění na akci by pak mohli sundat ochranu obličeje a užít si kulturní, sportovní nebo jiný zážitek tak, jako v době před koronavirovou nákazou. „Bude to místo, kde v žádném případě nemůže dojít k žádnému přenosu nákazy. A je to signál do budoucna i pro lidi, kteří chtějí a věří, že situace bude lepší, protože se jednou zlepšit musí,” zdůraznil Blatný.

Prymula podmínky k návštěvě utkání Slavie splnil, ale sledování fotbalu na stadionu v kontextu jeho předchozího vyjádření o lockdownu mohla vyznít jako papalášství. Podobně jako když loni v říjnu ještě coby ministr zdravotnictví vyrazil do zavřené restaurace na pražském Vyšehradě. V obou případech musel skončit ve funkci.

„Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků. Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,“ citovala Prymulu ČTK.

Premiér Andrej Babiš s ním nicméně ukončil spolupráci ani ne hodinu a půl po zápase. „Tohle není možné. Pan Prymula je velký odborník na epidemie, ale sociální inteligenci postrádá. Tohle je prostě opět špatně. Vůči fotbalovým fanouškům, kteří nemůžou na stadion, i vůči lidem, po kterých teď chceme, aby byli hlavně doma,“ prohlásil Babiš.

