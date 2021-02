Tielemans před Slavií: Jsme nastavení, abychom uspěli. Leicester mu sedí

Na utkání do Edenu se dostalo pár stovek fanoušků • Pavel Mazáč (Sport)

Remíza 0:0 z Edenu? Leicester věří, že má partii proti Slavii v prvním kole vyřazovací fáze Evropské ligy dobře rozehranou. „Víme, že s gólem by to bylo lepší. Ale udrželi jsme čisté konto, což je v pořádku. Máme to ve svých rukách. Teď hrajeme doma a jsme dobře nastavení, abychom to zvládli,“ ujistil na tiskové konferenci záložník „lišek“ Youri Tielemans.

Anglický celek českého mistra nepodceňuje. „Budeme hrát proti těžkému soupeři, který umí předvést dobrý a fyzicky náročný fotbal,“ vytušil Youri Tielemans, jeden z důležitých mužů v sestavě Leicesteru. Hraje pořád, v této sezoně absolvoval už 34 soutěžních zápasů.

„Ano, tato sezona je nabitá, Zápasy jdou rychle za sebou. Občas se cítím unavený, nebyla by pravda, kdybych řekl, že to tak není. Ale na hřišti na to zapomenete,“ přesvědčil třiadvacetiletý Belgičan.

I přes relativně nízký věk se může opírat o fůru zkušeností. Vždyť za Anderlecht debutoval v evropských pohárech, když mu bylo 16 let a 148 dní, v Evropské lize a Lize mistrů už zasáhl do 52 utkání. „Zkušenosti mi pomáhají, můžu je předávat i ostatním,“ přiznal záložník, který se v Anderlechtu potkal s nynějším slávistou Nicolaem Stanciem. Před prvním duelem v Praze si zavolali a probrali různé věci.

Tielemans působí v Leicesteru od ledna 2019. Nejprve z Monaka jen hostoval, pak jej „lišky“ koupily za 45 milionů eur. „Byl to pro mě dobrý krok, že tu jsem. Anglická liga je rychlejší, fyzicky jsem se zlepšil, jsem rychlejší. Je to o tvrdé práci každý den, abych byl fyzicky i psychicky připravený na každý zápas. Jsem vděčný, jak se mi tu věnují,“ prohlásil belgický reprezentant.

Užívá si souhru s Jamesem Maddisonem, Harveym Barnesem a dalšími. Leicester mu sedí. „Že bych tu měl zůstat dlouhou dobu? Proč ne, líbilo by se mi to. Máme nejlepší zázemí, jaké můžeme mít. Je tu nové tréninkové centrum. Je skvělé tu být. Chtěl bych tady zůstat co nejdéle a něco vyhrát,“ vyznal se Tielemans.

Třeba už tento ročník Evropské ligy? „V každé soutěži, kterou hrajete, chcete dojít až do konce. Ale je tu hodně silných týmů. Je to výzva. Těšíme se, každý zápas nás posouvá,“ zakončil Tielemans.