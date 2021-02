Parťáci z Liverpoolu řídí vzestup Rangers. Kdo je muž po boku Gerrarda?

Lukáš Provod poslal Slavii do vedení • Reuters

Lukáš Provod poslal Slavii do vedení • Reuters

Sotva dosedli na letišti, náhradní gólman Přemysl Kovář vzal telefon a začal zjišťovat. „Tak už je to tady. Do Anglie znova neletíme, máme Rangers.“ A paluba se začala radovat. „Stevie! Stevie!“ skandoval Jaroslav Köstl, asistent Jindřicha Trpišovského. Ano, Slavia má před sebou v osmifinále Evropské ligy slavnou trenérskou překážku – Stevena Gerrarda. Ikonu, která postavila na nohy starou skotskou firmu. A pomohl jeho známý z Liverpoolu, k němuž Gerrard profesně vzhlíží. Jistý Michael Beale. Neznáte?

Jsou to necelé tři roky, co si Steven Gerrard pod hlavičkou Fotbalové asociace dodělal nejvyšší trenérskou třídu. Na práci nečekal dlouho, od mládeže Liverpoolu šel legendární záložník rovnou k áčku skotských Rangers. Daří se mu. A vděčí za to i instinktu vybrat si k sobě správné lidi. Jako třeba Michaela Beala, svého prvního asistenta, jemuž svěřuje vedení většiny tréninků.

Nebylo mu ani dvacet let, když si v rodné části Londýna v Bromley pronajal kostelní halu. Vrazil do toho 32 liber, všechny židle odstrkal ke zdem a vytvořil plac. Místo pro trénování šesti až devítiletých dětí. Kdo chtěl přijít, musel zaplatit čtyři libry. Pilovala se technika, víceméně futsalové dovednosti. „Nebyl to nejlepší obchodní plán na světě, ale rozrůstalo se to,“ vzpomínal Beale pro magazín Set Pieces.

Rozrostlo se to dokonce tak, že se na hodině jednou zastavili lidé z Chelsea a v roce 2002 nabídli tehdy 22letému mladíkovi práci na částečný úvazek, aby stejně staré děti trénoval ve slavné akademii. Celkem deset let pracoval Beale pro „blues“ a pomohl vychovat dnešní známá jména jako Tammy Abraham nebo Ruben Loftus-Cheek. Než přišla další životní změna. Stěhování do Liverpoolu.

Nejdřív pomáhal jako asistent u juniorky a současně zodpovídal za mládežnický klubový systém. Za čtyři a půl roku to ale zabalil a odjel do brazilského Sao Paula. Sám ho na tu práci najal Rogério Ceni, klubová legenda, který předtím cestoval po Anglii a hra mládežnických oddílů Liverpoolu ho tak vzala, že Beala přemluvil.

Rangers FC: Ostrovní fotbal nečekejte, multikulturní tým hraje pod Gerrardem evropsky

„Přiletěl jsem do Sao Paula, viděl stadion pro 67 tisíc lidí, vášeň všech lidí ve městě, talentované kluky a řekl jsem si: Proč ne? Kvůli tomuhle vystoupím ze své komfortní zóny,“ popisoval Beale.

V Brazílii ale vydržel jen půl roku, v létě se vrátil do Liverpoolu. Zavolal totiž Jürgen Klopp, který byl tou dobou v „reds“ dva roky. A společně začali vylepšovat Liverpool a jeho mládež třeba tím, že nastavovali platové stropy pro juniorské hráče. „Aby měli pořád hlad,“ vysvětloval Beale po zkušenostech z Jižní Ameriky. Kromě toho napsal o trénování dvě knížky, aby svoje zkušenosti předal dál.

Jako šéf liverpoolské mládeže dostal k ruce jednoho z trenérských začátečníků – Stevena Gerrarda, který převzal výběr do osmnácti let. Pracovní blízkost těch dvou nakonec vyústila v to, že když Gerrard dostal v létě 2018 manažerskou nabídku od Rangers, okamžitě oslovil Beala, aby šel s ním jako jeho první asistent a trenér týmu.

„Byl jsem dlouho hráč, neměl jsem ten luxus, abych na sobě od mládí mohl pracovat jako kouč a mohl se vyprofilovat jako Brendan Rodgers, José Mourinho nebo třeba Michael Beale. Trvalo by mi třeba dvacet let, než bych byl tak dobrý jako Michael, proto ho beru s sebou do Rangers,“ prohlásil tehdy Gerrard o čtyřicetiletém Bealovi a nazval ho dokonce svým vzorem.

Spolu postavili zlomenou starou firmu zpátky na nohy a udělali z Rangers aktuálně suverénně nejlepší tým Skotska. Ofenzivní mašinu, smršť, která soupeřům nakládá průměrně skoro tři góly na zápas. „Jsem nadšený, spokojený. Trenér Gerrard, Ibrox Park, obrovská historie. Tenhle los jsem si přál,“ těší Jindřicha Trpišovského.

Naposledy to byly šachy proti Rodgersovi a jeho Leicesteru. Teď musí zkrotit dva mladé „jezdce“.