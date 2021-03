ROZBOR Rangers: Doma mašina, v Evropě hazard. Z křídel jsou desítky

Na Ostrovech dominantní mašina, v Evropě hazard na plné pecky. Tak nějak by se dal charakterizovat styl čerstvého skotského šampiona. Rangers se pod vedením trenéra Stevena Gerrarda snaží o kombinační fotbal, jenž vychází z rozestavení 4 – 3 – 3. Často však dochází k různým modifikacím. Zřejmě nejzajímavějším prvkem je stahování křídelních hráčů do střed pole a jistá podobnost s pražskou Slavií.

Z křídel jsou „desítky“

Křídelní hráči se často stahují doprostřed pole, kde plní roli dvou „desítek“, čímž vzniká prostor pro krajní obránce, kteří mohou útočit. Vzorným příkladem je extrémně produktivní bek James Tavernier (17+15), jenž vystupuje až na pozici křídla a často se dostává do zakončení. Stažením krajních hráčů do středu navíc vzniká více možností, jak překonávat hluboký blok soupeřů. Velkou zbraní je Ryan Kent, jehož si Gerrard přivedl z Liverpoolu. „Byl to mladý frustrovaný kluk. V klubu nedokázali využít jeho rychlost. Jakmile se posunul na levý kraj, šel neskutečně nahoru,“ popisuje ho Gerrardova pravá ruka Michael Beale, který v minulosti působil u mládeže „reds“. Umí jeden na jednoho, má bleskové zrychlení a pořádný švih v noze. Často proniká z levé strany do středu pole, naráží si s protihráči a zakončuje. Na toho bacha!