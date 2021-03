Gólmanští matadoři o Kolářovi: Měl jít na zem? Smrdělo to penaltou

Pět vteřin od nákopu Borny Barišiče z přímého kopu až po jednoduché zametení míče Filipem Helanderem do prázdné brány. Mezitím nešťastný odraz a taky nedůsledné vystoupení gólmana Ondřeje Koláře proti přihrávajícímu Ianisovi Hagimu. Deník Sport oslovil dva bývalé ligové gólmany – Petra Koubu a Petra Pižanowskiho – kteří komentují chování slávistické jedničky.

Petr Pižanowski: „Postavení v pořádku, hlídá si hlavně balon, kdyby šel do prostoru branky.“

Petr Kouba: „Na centr v tomhle případě nechodit, je to daleko, tady je všechno v normálu.“

Dva nešťastné momenty najednou, jeden způsobuje ten druhý. Centr Barišiče totiž nejdřív lehce líznul hlavou Abdallah Sima, který trochu změnil směr letu balonu, z těsného souboje Jan Bořil-Connor Goldson pak míč odskákal hlouběji do vápna poblíž brankové čáry.

35:25 Souboj Ondřej Kolář-Ianis Hagi

Ianis Hagi si na začátku při náběhu vybral místo mezi Alexandrem Bahem a Tomášem Holešem, tedy na kraji obranné linie vlevo. Bah rychle odstoupil po odrazu na prostředek vápna, Holeš už pak Hagiho nestíhal. Rumunský záložník pak šikovně vrátil levačkou míč před bránu, nepokoušel se z nulového úhlu překonat vybíhajícího Ondřeje Koláře.

Petr Kouba: „Realizační tým Slavie i Ondra jsou precizní, ví, že když dostanete gól, dá se všechno udělat líp. Ale řekl bych, že Ondra se postavil dobře k přední tyči, kdyby šel míč na bránu, gól z toho nebude. Zachoval se dobře. Kdyby šel na zem, pod nohy Hagimu, smrdělo by to penaltou i kartou.“

Petr Pižanowski: „Myslím, že když se na to sám Ondra podívá, řekne si, že to měl řešit líp. Hagiho ještě docela sblížil, i když mohl i víc, hlavně měl jít ale na zem a roztáhnout se, udělat třeba rozštěp, aby co nejvíc zabránil takové přihrávce. Neměl zůstat vestoje.“