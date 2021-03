McGregor? Není to král džungle. Každému se dá dát gól, ví Masopust

Slavii poslal do vedení Lukáš Masopust • Dominik Bakeš (Sport)

Chybělo málo, aby byl před týdnem hrdinou. Slávistický krajní univerzál Lukáš Masopust v samém závěru prudce trknul do míče, ale brankář Rangers Allan McGregor fantastickým zákrokem, nad kterým se ještě teď ve Skotsku rozplývají, udržel remízu 1:1. „Tohle si ale nesmíme pouštět do hlavy, nesmíme si myslet, že by to byl nějaký král džungle a podobně. Každému gólmanovi se dá dát normálně gól,“ tvrdí Masopust před odvetou.

Byl na tiskové konferenci. Signalizovala snad přítomnost Lukáše Masopusta, že by právě on měl být v odvetě osmifinále Evropské ligy proti skotským Rangers v základní sestavě? „To nevím, to se musíte zeptat trenéra,“ usmál se pravý obránce či záložník.

Ale asi cítíte, že vaše forma jde po návratu po zranění nahoru, že?

„Určitě jo. Teď už jsem posbíral nějakou minutáž. Jsem za to moc rád, celkově se rozehrávám. Je nás víc, kteří jsme se protočili a dostáváme se do tempa. Myslím, že i na předvedené hře je to znát.“

V prvním utkání proti Rangers jste mohl dát gól, ale skvělým zákrokem vám ho sebral brankář Allan McGregor. Vymyslel jste za týden recept, jak ho překonat?

„Ukázal svou kvalitu, předvedl úžasný zákrok. Tohle si ale nesmíme pouštět do hlavy, nesmíme si myslet, že by to byl nějaký král džungle a podobně. Do zápasu musíme jít v klidu, každému gólmanovi se dá dát normálně gól.“

Co bude v odvetě klíčem k úspěchu?

„Abychom lépe vyřešili situace, které si vytvoříme. Na videu jsme si ukázali spoustu momentů, které jsme mohli doma dotáhnout do konce daleko precizněji. Ukázali jsme si, kde má soupeř skuliny v obraně. To musíme potrestat.“

Co očekáváte od Rangers?

„Předpokládáme, že se asi nebudou hnát nikam dopředu. Víme, že mají hodně rychlé hráče a že budou čekat na naše ztráty. Myslím, že budou chtít chodit spíš do brejků. Jejich hru jsme si rozebírali, možná změní rozestavení. Uvidíme, ale myslím, že to pro nás bude podobný zápas jako v lize, kdy často dobýváme branku soupeře.“

Hodně se také mluvilo o hřišti na stadionu Rangers. Jaké je?

„Hřiště vypadlo dobře. Uvidíme během zátěže, jak se na tom bude hrát, a jestli se rozbije, nebo ne. Ale spíš to vypadá, že by mělo držet a být v pořádku.“

