Arsenal jsem si přál, radoval se Bořil. Jsem trošičku v šoku, přiznal Kuchta

Do třetice všeho dobrého? Slávisté v to doufají. Los čtvrtfinále Evropské ligy je znovu poslal na Britské ostrovy, po Leicesteru a Rangers jim postavil do cesty Arsenal, s kterým mají nevyřízené účty. V roce 2007 totiž červenobílí v Londýně rupli v základní skupině Ligy mistrů 0:7, což je dosud jejich nejhorší výsledek na evropské scéně. „Fantazie. Zase Premier League, takže bomba,“ uvedl záložník Lukáš Provod.

Výsledek losu se český mistr dozvěděl stejně jako v předchozím případě v letadle při návratu z odvety Evropské ligy do Prahy.

„Slyšíte mě všichni? Už je to tady, dnes to dám vyřazovací metodou. Dinamo Záhřeb ne. Granada ne. Ajax ne. AS Řím ne. Jedeme na Arsenal,“ oznámil náhradní gólman Přemysl Kovář do palubního telefonu.

„Jóóó,“ zaznělo celým letadlem spokojeně. Hráči i realizační tým to doprovodili i potleskem.

„Já to říkal,“ radoval se kapitán Jan Bořil, kterého UEFA za jeho výkon v Glasgow nominovala do sestavy týdne UEL. „Jsem nadšenej.“

„Fantazie,“ přidal se záložník Lukáš Provod. „Zase Premier League, takže bomba.“

„Hrozně se těším na stadion Arsenalu, který má kapacitu sedmdesát tisíc diváků. Jsem zvědavý, jak to tam bude vypadat,“ přiznal náhradní gólman Matyáš Vágner, který ve čtvrtek střídal zraněného Ondřeje Koláře.

„Arsenal jsem si přál. Jsem z toho trošičku v šoku,“ smál se útočník Kuchta.

Zatím poslední celek, který ve vyřazovací části evropské soutěže potkal tři britské týmy za sebou, byl AC Milán v Lize mistrů 2006/07. Rossoneri postupně narazili na Celtic, Manchester United a Liverpool.

Oba soupeři se střetli naposledy v Lize mistrů v sezoně 2007/08. Na Emirates Stadium Arsenal smetl tým Karla Jarolíma 7:0, odveta v Praze skončila remízou 0:0. Londýnský klub tak vyrovnal svou rekordní evropskou výhru proti Standardu Lutych v PVP 1993/94 (rovněž 7:0).