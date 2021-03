Slavia žádá klid: Netlačte na UEFA a policii, Rangers zakrývali brutalitu

„Probíhající vyšetřování vedená ze strany UEFA i místní policie dosud nepřinesla žádná zjištění. Náš hráč Ondra Kúdela je však již nyní veřejně ‚odsuzován‘ bez jakéhokoliv důkazu; je obětí předsudků a presumpce viny. Inspektor UEFA dotyčné incidenty stále prošetřuje a do 5. dubna 2021 mu byla prodloužena lhůta k vypracování zprávy. Věříme v proces založený na důkazech a právu, přičemž Ondra i náš klub poskytují veškerou potřebnou součinnost příslušným orgánům. Předložili jsme důkazy, které z našeho pohledu Ondru očišťují z nedůvodného nařčení z rasismu,“ stojí v prohlášení.

Podle Tvrdíka se Rangers tímto postupem snaží zakrýt brutální zákroky svých hráčů. „Během samotného zápasu byl náš brankář Ondra Kolář vážně zraněn a utrpěl zlomeninu v oblasti čelní dutiny, přičemž náš lékař ho na místě nesměl vyšetřit ani desítky minut po závěrečném hvizdu. Nemluvě o mnoha dalších závažných faulech proti našim hráčům, z nichž řada zůstala nepotrestána,“ napsal šéf Slavie s odvoláním na to, že v prestižní evropskí soutěži se něco takového nemá dít.

Tvrdík v prohlášení odhalil, co se mělo stát v tunelu, kde byl Kúdela po zápase napaden. „Delegace Rangers si přála promluvit s Ondrou, aby objasnila údajnou rasovou urážku. Rozhovor měl proběhnout v tunelu pod patronátem a za přítomnosti delegace UEFA i trenérů obou týmů. Kamery pokrývající místo setkání ale byly úmyslně zahaleny a pan Kamara poté, bez varování a zjevně bez úmyslu cokoliv si vyříkat, surově napadnul Ondru tak, že ho udeřil do obličeje," popsal. „Kamara ještě zkoušel pokračovat v boji a pak prchnul do šatny společně s panem Gerrardem bez jediného slova omluvy. Je to ostudný incident.“

Slavia tak ústy svého předsedy vyzývá, aby zástupci Rangers přestali tlačit na UEFA a policii. Tvrdík zdůraznil, že rasová diskriminace je v rozporu se slávistickými zásadami a hodnotami. „Nikdy ji nebudeme tolerovat. Naším přesvědčením je, že všichni lidé musí být svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv.“

iSport podcast: Reakce Kúdely nepatří do TOP fotbalu, Gerrard alibistou