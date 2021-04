Motor Arsenalu a hrozba. Ödegaard může zůstat, rozhodne i Slavia

Když Arsenal odemyká obrany soupeřů, on drží klíč. I když je na Emirates Stadium jen na skok, na půlroční zkušené, stal se Martin Ödegaard nepostradatelným článkem ofenzivy Artetova týmu. Velký pozor si na něj bude muset dávat i Slavia.

Dá se říct, že se mu daří všude, jen ne „doma“. Ödegaard už od křehkých 16 patří Realu Madrid, královský velkoklub jej kupoval coby generační talent, který nechá rozehrát po hostováních. Norskému záložníkovi náramně sedly dva ročníky v Nizozemsku, v Heerenveenu i Vitesse Arnhem patřil sotva ve dvaceti k největším hvězdám ligy, dařilo se mu i v San Sebastianu. Když ho měl Real víc na očích, Ödegaard se v dresu Sociedadu profiloval jako jeden z nejkreativnějších hráčů ligy.

Návrat do metropole mu ale nevyšel. Zinédine Zidane ho po nepovedeném začátku sezony odstavil a 22letý Nor věděl, že cesta do tria ve středu pole přes Luku Modriče, Toniho Kroose a Casemira bude víc než složitá. Real se tak rozhodl, že Ödegaardovi dá ještě další půlrok na „dozrání“. A v Arsenalu se zrovna po jednom dalším šikovném záložníkovi s iniciálami MÖ uvolnilo místo…

Vyšší level

Na Emirates čekala šikovného středopolaře plná důvěra, které se mu v Madridu nedostalo. „Umí vytvářet šance i sám skórovat. Hodně se zlepšil v práci bez míče. Dodá nám víc kreativity v útočné třetině hřiště a víc možností, jak změnit sestavu proti různým týmům,“ liboval si trenér Mikel Arteta, když Ödegaarda představoval jako novou posilu.

Fanoušci i experti měli obavy, že zapůjčený Nor vytlačí ze sestavy Emila Smith-Rowa, jeden z největších talentů Gunners, který také nastupuje na pozici „desítky“. Španělský kouč ale našel způsob, jak je do základní jedenáctky napasovat oba – Ödegaarda nasazuje ve svém oblíbeném systému 4-2-3-1 na pozici podhrotového záložníka, Smith-Rowe pak hraje nalevo. Nutno říct, že i Martin umí hrát z kraje, v Nizozemsku zářil na pravém křídle.

Artetova volba se vyplatila. Arsenal je v útočné fázi nejlepší, když dvě mladá esa hrají spolu. Bez nich je hra „kanonýrů“ výrazně statičtější. Ödegaard aktivně presuje, na soupeře zatlačí více než dvacetkrát za zápas. Vyniká svou herní inteligencí, je skvělý driblér. Žádný hráč Arsenalu neumí tak dobře navázat hráče soupeře a vytvářet prostory pro náběhy spoluhráčů.

Navíc v pouhých 22 letech je lídrem, co jde příkladem. V roztěkaném týmu, kde si zkušení harcovníci jako David Luiz a Pierre-Emerick Aubameyang zahrají jednou božsky a příště jsou na vyhazov, si drží konzistentní výkony a stoický klid. Když Arsenal v malém derby s West Hamem po půl hodině prohrával 0:3, byl to on, kdo „kanonýry“ nakonec dovedl k bodu za remízu 3:3.

„Když se všichni klepali, zůstal klidný s míčem a vytvářel jednu šanci za druhou. Podal neuvěřitelný výkon, byl velmi inteligentní při čtení hry a znovu ukázal, jak moc chce vyhrávat,“ chválil ho Arteta. „Máme hráče s různými kvalitami, ale Martin nám nyní dává vyšší level ve věcech, které jsme postrádali. Řídí náš presink. Jsme příjemně překvapeni, protože je to plachý a skromný kluk, ale jakmile vstoupí na hřiště, ukazuje se jako lídr.“

Kam v létě?

Není překvapením, že Mikel Arteta by Ödegaarda rád udržel nastálo. Podle informací Daily Mailu požádal představenstvo klubu, aby jeho setrvání bralo jako nejvyšší prioritu.

„Rychle přemýšlí, rozdává přihrávky, hned jak dostane balon. Je skvělý. Má kvalitu a konzistenci, kterou Arsenal potřebuje. Musíme najít způsob, jak ho podepsat. Nevím, jak se nám to povede, ale musíme,“ urgoval ve svém podestu Wrighty’s House legendární útočník Ian Wright, který za Gunners válel mezi roky 1991 a 1998.

Situace ale není vůbec jednoduchá. Když si mladý Nor čte všechny zprávy o své nejbližší budoucnosti, v hlavě mu snad musí znít „Should I Stay Or Should I Go“ od The Clash.

Tak za prvé, hlavní slovo má Real Madrid, který zvažuje pro a proti. Nebránil by se tomu Nora udržet a postupně mu předat roli Luky Modriče, kterému letos bude už šestatřicet. Zinédine Zidane navzdory spekulacím o nevalných vztazích s mladým záložníkem řekl, že ho chtěl i pro jarní část udržet v kádru Realu a dohlížet na jeho vývoj. Zároveň ale na San Bernábeu ví, že prodej talentovaného záložníka by mohl královskému klubu vydělat na koupi jeho krajana, kanonýra Dortmundu Erlinga Haalanda.

A teď ta druhá strana. Arsenal zdaleka není jediným týmem, který má o Ödegaarda zájem, podle serveru 90mins.com po něm touží tři další kluby Premier League v čele s Liverpoolem. Navzdory tomu, že Martin aktuálně obléká jejich dres, mohou být „kanonýři“ v nejhorší výchozí pozici. Hrozí, že si ho vůbec nebudou moci dovolit!

Pro výši rozpočtu na letní přestupy bude zásadní, zda se Arsenal kvalifikuje do pohárové Evropy. Přes domácí soutěž už cesta nejspíš nevede, Artetovo družstvo je osm kol před koncem desáté. Cestu do pohárů pro příští ročník tak zajistí jen triumf v Evropské lize. Bez nadsázky se tak dá říct, že o šancích na trvalý přestup Ödegaarda na Emirates může z velké části rozhodnout i Slavia. Když Arsenal vyřadí, zasadí do ambic londýnského celku velkou ránu.