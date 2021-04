Artetu po Slavii mrzely zahozené šance: Zasloužili jsme si víc než 1:1

Brankář Slavie po vážném zranění hlavy nastoupil do zápasu na Arsenalu s ochranou maskou a helmou • Reuters

Útočník Slavie Jan Kuchta se dral do střelecké příležitosti, přes obranu Arsenalu se mu ale zakončit nepodařilo • Reuters

Jan Bořil gratuluje Tomáši Holešovi po gólu do sítě Arsenalu • Reuters

Radost fotbalistů Arsenalu po gólu do sítě Slavie, který vstřelil Nicolas Pépé • Reuters

Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta po prvním čtvrtfinálovém souboji Evropské ligy s pražskou Slavií litoval neproměněných šancí. „Kanonýři“ si podle něj zasloužili lepší výsledek než remízu 1:1, kterou ve třetí minutě nastavení zařídil Tomáš Holeš. Španělský kouč si ale nemyslí, že by jeho svěřenci u vyrovnávací trefy „vypnuli“.

Domácí se gólově prosadili až v 86. minutě zásluhou Nicolase Pépého. Předtím ale dvakrát trefili brankovou konstrukci. „Když si v evropských pohárech vytvoříte velké šance, musíte je proměnit. Zasloužili jsme si mnohem víc než remízu 1:1,“ řekl Arteta na on-line tiskové konferenci.

„Když už se nám povedla ta nejtěžší věc ze všech, tedy vstřelení prvního gólu, tak jsme měli čtyři nebo pět minut počkat a zvládnout konec mnohem lépe, ale selhali jsme v tom. Darovali jsme jim roh, z něhož srovnali a dostali nás do odlišné pozice. Když se ohlédnu zpětně na dění na hřišti, nečekali jsme to,“ uvedl devětatřicetiletý Španěl.

Vyrovnávací gól Pražanů podle něj nepadl kvůli ztrátě koncentrace. „Nemyslím si, že by hráči vypnuli. Rozhodli jsme se hrát balon do prostoru, v němž jsme se ocitli v pasti, a následně jsme z rohu inkasovali,“ prohlásil někdejší záložník Realu Sociedad, Paris St. Germain, Glasgow Rangers, Evertonu a Arsenalu.

Imponoval mu přístup hráčů. „Myslím si, že do toho vložili úplně všechno. Proti takovému soupeři, s nímž podstupujete spoustu individuálních soubojů, se hraje opravdu složitě, ale v určitých momentech jsme si vedli velmi dobře. Byli jsme mnohem agresivnější a ctižádostivější, aby se hrálo přesně tak, jak jsme chtěli, a vytvořili jsme si velké šance,“ konstatoval Arteta.

Pouze mezi náhradníky začal útočník a obávaný kanonýr Pierre-Emerick Aubameyang. „Rozhodnutí ponechat některé hráče na lavičce bylo složité. Rozhodli jsme se ale pro tým, který měl na začátku zápasu nejlepší šanci. Nechali jsme některé klíčové hráče na lavičce pro případ potřeby změnit hru. Střídající hráči na ni měli velký vliv, což je v této soutěži nezbytné. Splnili naše očekávání,“ řekl bývalý asistent trenéra Manchesteru City Pepa Guardioly.

Cíl londýnského celku do druhého zápasu, který se v Edenu uskuteční za týden, je jasný. „Jít do odvety s výhrou 1:0 je z psychologického hlediska něco úplně jiného než s remízou 1:1. Nemůžeme si jen tak hrát, musíme tam jet s odhodláním útočit a porazit je. Naprosto věřím tomu, že můžeme vyhrát odvetu, jinak bych tady neseděl. Musíme jet do Prahy s vědomím, že vstřelíme branky a vyhrajeme, protože pokud chceme postoupit, musíme skórovat,“ uvedl Arteta.