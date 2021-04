Trpišovský po Arsenalu: Kolář je hrdina. Holeš podal neskutečný výkon

Viděl na výkonu svého týmu nedostatky. Například při presinku. Ale slávistický trenér Jindřich Trpišovský po remíze 1:1 v prvním čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu také hodně chválil. Hlavně brankáře Ondřeje Koláře, který se po třech týdnech od hrůzného střetu s Kemarem Roofem z Rangers postavil do brány. „Má můj absolutní respekt,“ poklonil se Trpišovský opoře mezi tyčemi. Uznale hovořil i o Tomáši Holešovi. Červenobílí mají po vyrovnání na poslední chvíli solidní vyhlídky do odvety, která se hraje v Praze za týden.

Co jste prožíval po vyrovnání na 1:1 v poslední minutě nastavení?

„Byl jsem šťastný. Stálo nás to obrovské úsilí a energii. Byla by škoda tu prohrát po šancích, které jsme měli. Porážka by byla krutá, když byl ještě v 85. minutě stav 0:0. Ale inkasovaný gól kluky naštval, hned se přesvědčovali, že mají ještě sedm minut a že chtějí vyrovnat. Šanci jsme si vybojovali, někdy si vytýkáme, že špatně zavíráme zadní tyč, teď ne. Mentalita, reakce na ty situace, to dělá velký tým.“

Jaký to byl zápas?

„Arsenal ukázal velkou kvalitu, má skvělé hráče, je to kombinačně a rychlostně výborně vybavený tým. Byl to pro nás náročný zápas. V první půli jsme nedokázali v některých pasážích vyvinout na soupeře dostatečný tlak, měli jsme problémy s Lacazettem, který dostával do hry rychlé hráče na stranách. Nechali jsme se zatlačit, Arsenal měl dvě příležitosti. Ve druhé půli jsme se zlepšili, měli dvě šance, které jsme bohužel nedali. I Arsenal měl po šance. Pak jsme zbytečně chybovali, měli jsme míč, zbytečně ho nakopli a dostali gól z protiútoku. Naštěstí jsme ještě vyrovnali. Výsledek je příznivý, gól důležitý. Dali jsme do toho všechno, mohli jsme ale hrát líp.“

Měli jste problémy s presinkem, že?

„Pomohli nám střídajícím hráči, pohybem a kvalitou. Nebyli jsme to my, někdy jsme byli pozdě u hráčů Arsenalu, někdy jsme pozdě spouštěli presink. Nechtěli jsme se dostat do situací, kdy vás zavřou na poslední třetině hřiště a pak rotují, v tom jsou jako ryby ve vodě. Chtěli jsme napadat výš, ale naše součinnost nebyla tak dobrá.“

Jak moc pomohl týmu brankář Ondřej Kolář?

„Ondra je pro mě jeden z hrdinů zápasu. Před deseti dny bych nevěřil, že bude chytat, natož na takové úrovni. Ale cítil, že ho tým potřebuje, byl pro ostatní morální vzpruhou, když viděli jeho odhodlání hrát bez tréninku a po tom, co se mu stalo. Má můj absolutní respekt – za výkon i za to, jak k celé situaci přistoupil. Před čtrnácti dny by člověk neřekl, že bude dnes běhat, natož aby takhle chytal na Arsenalu.“

A co Tomáš Holeš, který zaskočil na pozici stopera a nakonec vyrovnal?

„Zahrál perfektně, v některých pasážích zastínil Davida Zimu. Hrát stopera poprvé v osmadvaceti na Arsenalu a na super rychlém hřišti? Je to pro mě druhý příběh po Ondrovi Kolářovi. U videa asi na něco přijdeme, ale teď si nevybavím, že by udělal chybu nebo že by se špatně rozhodl. Byl i aktivní v rozehrávce. Byl to nesmírně náročný zápas, Arsenal hraje jinak než Leicester nebo Rangers, hráči hodně rotují. On měl tři dny na to, aby se připravil. Pro mě je neskutečné, jaký výkon předvedl.“

K tahounům opět patřil Lukáš Provod. Nepřerůstá českou ligu?

„Jsem za něj hlavně rád. Před rokem po některých jeho rozpačitých výkonech nebyli někteří lidé přesvědčení o tom, jestli je to hráč pro Slavii. Ale já z něj byl vyvalený už na začátku. Je to otázka sebedůvěry, zakomponování do týmu. Teď je v absolutní pohodě. Je strašně důležitý pro tým i mě. Je podobným dispečer na hřišti, jako byl Tomáš Souček. Třikrát jsme v zápase měnili rozestavení, on má hodně na starost přenést informace na tým. Jsem z něj nadšený, ukazuje potenciál. Ale jestli přerostl českou ligu, to je otázka. U Tomáše Součka jsem také říkal, že má ještě rok čas, aby odešel v nějaké pozici. Když ten hráč odejde do zahraničí trochu beze jména, je to pro něj složitější. Uvidíme.“

Jak vidíte nyní šance na postup?

„Je to těžká otázka. Už mi lítá v hlavě derby a naše sestava do něj. Šance na postup se těžko odhadují, procentuálně je neumím vyčíslit. Je otázka, jak se Arsenal vyrovná se hřištěm, které je u nás na české poměry skvělé, ale tady je naprosto fantastické. Musíme také přidat v individuálních výkonech, musíme být pevnější v defenzivě, nesmíme je pustit do situací jako tady.“