Legenda Arsenalu: Potřebují ránu do ksichtu! Ocenil jen posazení kapitána

Aby Arsenal zachránil sezonu a kvalifikoval se do pohárů i pro příští ročník, musí vyhrát Evropskou ligu. Jenže tenhle plán dostal ve čtvrtek zásadní trhlinu, když Slavia díky brance Tomáše Holeše na Emirates uhrála cennou remízu 1:1. „Potřebují, aby je někdo profackoval, nebo praštil do ksichtu,“ zkrizitoval svůj bývalý klub někdejší obránce Martin Keown, když ve studiu BT Sport analyzoval laxní „kanonýry“ po prvním čtvrtfinále.

Arsenalu blýskla naděje v 86. minutě, když střídající Nicolas Pépé skóroval po brejku. Jenže radost jim dlouho nevydržela, české fanoušky zvedl v nastavení druhého poločasu ze židli zaskakující stoper Tomáš Holeš, který hlavičkou na 1:1 korunoval svůj skvělý výkon.

Mikel Arteta musel, stejně jako několikrát při zahozených šancích Lacazetta a spol., schovat hlavu do dlaní. A experti v anglických médiích po klání, které dává lepší výchozí pozici Slavii, nenechali na severolondýnském týmu nit suchou.

Ozval se hlavně Martin Keown, bývalý obránce, který s Arsenalem zažil tři tituly včetně sezony 2003/04 bez porážky. „Už v prvním poločase byli nervózní. Nevypadali jako tým, co před pár týdny dotáhl zápas s West Hamem (z 0:3 na 3:3). Zdá se mi, že Arsenal není v utkáních vůbec proaktivní, potřebují, aby je někdo profackoval, nebo dal ránu do ksichtu, aby se probudili a začali hrát,“ rozjel se expert stanice BT Sport ostře.

(Ne)spokojený Trpišovský: Kluci do toho dali maximum, ale nebyli jsme to my

Trenéru Artetovi se podle Keowna nedaří z hráčů dostat správnou reakci. Nebo vůbec nějakou... „Bude to teď mít složité. Vede tým, ale nedokáže ho přinutit k reakci. Dělají zbytečné chyby, které je stojí dobré výsledky. Je to pořád stejná pohádka, Arsenal rozdává soupeřům šance dát gól... Je to katastrofický výsledek, ale ještě není konec,“ řekl.

Jeden pozitivní tah ale přece jen Keown našel. Ocenil, že trenér nezvolil do základní sestavy kapitána Pierre-Emericka Aubameyanga, který byl při víkendové prohře 0:3 s Liverpoolem téměř neviditelný. Gabonský střelec se dostal na hřiště až na poslední čtvrthodinu.

„Je to velké rozhodnutí. Nedávno ho vynechal ze sestavy kvůli tomu, že přišel pozdě na trénink, teď kvůli poslednímu výkonu. To je pro mě důležitější,“ komentoval Keown. „Je to příklad pro mladé hráče - pokud může být kapitán vyřazen ze základní sestavy, znamená to, že se na nikoho nevztahují žádné výjimky. To je správně.“

K výkonu Aubameyanga byl zdrženlivý. „Víme, že jeho matka se poslední dobou necítí moc dobře, tak ho nechci kritizovat. Ale když jdete na hřiště, musíte být profesionál, a jemu se teď nedařilo hrát tak dobře, jak je obvykle schopen. Teď se otevírá příležitost pro někoho jiného,“ dodal.