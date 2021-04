Ulich: Slavia má na postup, pomáhá i prázdno. Sima na hrot (zatím) ne

Výsledek z Londýna nabízí perfektní možnost do odvety. Slávisté zvládli první čtvrtfinálové dějství Evropské ligy, na Arsenalu uhráli slušnou remízu 1:1 a v Edenu se porvou o postup mezi elitní čtyři týmy. Vyšel záskok Tomáše Holeše na stoperu, naopak sledovaný duel nesedl kometě „sešívaných“ Abdallahu Simovi. „Pro toho kluka je to hrozně těžké,“ odpovídá při hodnocení utkání pro iSport Premium Ivo Ulich, který zažil v dresu Slavie pohárové jízdy v 90. letech.

Jak se vám líbila Slavia?

„Pro Slavii je to nejlepší možný výsledek, pokud by tedy nevyhrála. Do odvety je to výborné, mají dobrou pozici.“

Je velká šance na postup do semifinále?

„Na jaře postoupili přes Leicester, pak šli na Rangers. U nich jsem si říkal, že nejsou lepším týmem, než Leicester, a věřil jsem Slavii. Arsenal v současné formě také není lepší. Má kvalitní tým, ale vidím to podobně jako v předchozích kolech. Slavia má velkou šanci postoupit.“

Proč si to myslíte?

„Velkou roli hraje i to, že nejsou diváci na stadionech, při venkovních zápasech to Slavii pomáhá. Co si budeme povídat, ne všichni hráči zvládnou takový zápas před plným stadionem. Tohle pomáhá týmům, které nejsou favority. Slavia zvládá venkovní zápasy před prázdným hledištěm. Tím, že odehrála výborné utkání venku, připravila si perfektní pozici pro odvetu. Dokonce kdybych sázel, tak na její postup.“

Odvážné tvrzení. Co vás k tomu vede?

„Právě ty evropské zápasy předtím. Zvládli Leicester, který je i podle tabulky Premier League v lepší formě, než Arsenal. Poradili si s Rangers, bojovnějším týmem, který do duelů se Slavií neprohrál. Arsenal je na stejné úrovni, nemá špatný kádr, ale jeho forma není taková. Slavia si přivezla opravdu dobrý výsledek, vychází mi z toho její postup.“

Je to známka toho, jak Slavia za poslední roky vyrostla?

„Je to dané její zkušeností v pohárech, také dílem i nějaké euforie, když se dostali tak daleko. Jsou to pro ně zápasy roku, zato Arsenal hraje podobné utkání dvakrát do týdne. Slávisté