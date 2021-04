Bizarní scénka v EL. Podavač trefil zdržujícího soupeře, reakce překvapí

Jen nevěřícně koukal, co že se mu to stalo. Obránce AS Řím Riccardo Calafiori to při zápase čtvrtfinále Evropské ligy schytal od podavače míčů. Ten po něm mrštil balon ve chvíli, kdy domácí prohrávali v nastavení druhé půle 1:2 a duel směřoval ke konci. Celá věc navíc skončila tím, že byl fotbalista italského celku „odměněn“ žlutou kartou.

Jako by si na něm chtěl vybít svůj hněv. Říct mu: tak to ne, ty zdržovat nebudeš. Jeden z podavačů míčů na utkání Ajaxu Amsterdam s AS Řím během čtvrtfinále Evropské ligy veškerou silou hodil balon na hostujícího Riccarda Calafioriho.

Obránce Římanů se pomaličku rozeběhl za míčem, který předtím zamířil ze hřiště do zámezí. V tu chvíli reagoval chlapec za hrazením, sehnul se pro jiný balon a mrštil ho po Calafiorim. Toho to evidentně dost rozhodilo, jelikož se v první moment zdálo, že se začne svíjet v bolestech.

Calafiori ale ve zlomku vteřiny změnil své emoce, výraz bolesti proměnil v naštvané vyražení proti podavači, naštěstí ho konfrontoval jen slovně. Po utkání už to ale bral s nadhledem. „Vidět soupeře, jak se snaží ztratit nějaký čas, taky by mě to naštvalo. Nemůžu říct, že bych udělal totéž, ale respektuji to. Je to v pořádku,“ vyjádřil se k incidentu Calafiori, který za své počínání schytal žlutou kartu.

Dopadl tak lépe než například Eden Hazard, který se v lednu 2013 dostal rovněž do konfliktu s podavačem míčů, a to při odvetě Ligového poháru, v níž Chelsea hrála na Swansea.

Mladík tehdy balon zalehl a zdálo se, že hvězda ve snaze míč vyprostit do chlapce několikrát kopnula. I proto Hazard putoval v 81. minutě s červenou kartou ze hřiště. „Ten hoch pak přišel do šatny a krátce jsme si promluvili. Já se omluvil, on se omluvil. Tím je to vyřízené," uvedla tehdejší posila Chelsea, která nyní již obléká dres Realu Madrid.

Vše mělo ale dohru. Ukázalo se totiž, že už před výkopem se mladík chlubil na Twitteru, že se chystá zdržovat čas. Důvod byl prostý, Swansea úvodní duel vyhrálo 2:0. Navíc se v médiích objevily informace, že je synem jednoho ze spolumajitelů klubu, bohatého podnikatele Martina Morgana. „Určitě jsme mu nic podobného nedoporučovali,“ bránilo se vedení Swansea.

Na základě opakovaných záběrů se později ukázalo, že Hazard na zemi ležícího podavače míčů nohou ani nezasáhl. „Hazardovou jedinou chybou bylo, že ho nenakopnul ještě víc,“ napsal záložník Queens Park Rangers Joey Burton.