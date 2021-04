Vyrobil masku pro Koláře. Odborník popsal detaily a prozradil i cenu

Přesně tři týdny po děsivém zákroku od Kemara Roofa z Glasgow Rangers, který mu způsobil zlomeninu čelní kosti, nastoupil Ondřej Kolář do zápasu. Do jeho brankářské výstroje ovšem přibyly dvě nezbytné novinky – helma a obličejová maska. První zmíněná ochranná pomůcka pochází od novozélandské značky Canterbury, která se specializuje na vybavení pro ragbisty. Druhá pak z dílny českého protetika Jana Sýkory.

Aby mohli fotbalisté i přes zranění v oblasti hlavy bez obav nastoupit k zápasu, skrývají svůj obličej pod zvláštními maskami. Nejnověji ji nosí také brankář pražské Slavie Ondřej Kolář, kterého dnes čeká odvetný zápas čtvrtfinále Evropské ligy proti Arsenalu. Bude to v pořadí jeho třetí duel, který absolvuje po vážné zlomenině čelní kosti.

„Nejčastějším důvodem, proč sportovci masky nosí, jsou fraktury nosních kostí. Případ pana Koláře je naštěstí výjimečný," říká Jan Sýkora, který masky pro české fotbalové hvězdy vyrábí. Hlavní náplň jeho práce je ovšem jiná - pomáhá lidem, kteří ztratili možnost pohybu.

Jak jste se dostal ke spolupráci s fotbalovým prostředím?

„Dlouhodobě spolupracuji s ortopedií v Ústřední vojenské nemocnici. Jeden z ortopedických lékařů poskytuje svoji odbornost právě Slavii. Ten mě s žádostí o zhotovení masky přímo oslovil."

Jak probíhá výroba obličejové masky na míru?

„K vytvoření masky potřebujete model, který se dá udělat různými technologiemi. Jedna z nich je skenování – člověk se oskenuje a udělá se 3D model jeho hlavy v počítači. Konkrétně já ale používám metodu sádrování. Nejprve udělám sádrový negativ, což znamená, že vezmu proužky sádrového obinadla a přikládám je přímo na obličej. Díky tomu vznikne v podstatě forma, kterou vyliju sádrou, abych získal sádrový obličej, takzvaný pozitiv. Pozitiv se pak na některých místech upraví, aby byl co nejpřesnější a model je hotový.“

Sportovci na sítích: Kolář ukázal masku, Strýcová je těhotná

Co se děje poté, co máte model připravený?

„Konkrétně tyto obličejové masky se vyrábí z karbonu. Na model aplikuju jeho jednotlivé vrstvy. Můžete si to představit jako bych na sádrovou hlavu pokládal několik vrstev plátna, ale z uhlíku. Tuším, že u pana Koláře jsme použili konkrétně osm vrstev. Následně se maska vylije laminátem, který když zatvrdne, vytvoří společně s karbonem a pryskyřicí materiál, který má své specifické vlastnosti, jako je pružnost, ale zároveň tvrdost. Pak je potřeba masku z modelu vyříznout, obrousit a přidat pásky, kterými se uchytí na hlavu. Nakonec se na vnitřní část přidělají ještě měkké distanční podložky, aby nebyl karbon přímo v kontaktu s tělem.“

Jak moc je taková maska pevná? Kdyby Ondřej Kolář musel čelit stejnému incidentu jako při zápase s Glasgow Rangers, ochránila by ho?

„Předpokládám, že ano. Maximálně by mohla prasknout, ale nedošlo by k opakované devastaci čelní kosti. Maska případný úder nebo tlak přenáší na co největší plochu. To je princip jejího fungování a za takovým účelem byla vyrobená. Nešlo o to, aby udržela takový náraz, jaký jsme viděli v zápase s Glasgow Rangers. Kopnutí do hlavy z rozběhu od člověka vážícího 80 kilo, který má navíc na nohou kovové špunty, je naprosto extrémní situace. Maska byla dělaná především proto, aby udržela nárazy loktem nebo úder míčem, a to jednoznačně dokáže.“

Kde se můžeme ještě setkat s technologií, kterou jsou masky vyráběny?

„Tato technologie se využívá i při výrobě ortéz nebo protéz po amputacích. To je moje hlavní náplň práce. Například, když klient přijde o končetinu, vyrobím pro něj protézu, díky které může zase chodit. Jindy zase pacient nemůže z různých důvodů ovládat svalstvo a noha jej neudrží. Pak pro něj můžu vyrobit ortézu, skrze kterou získá ztracenou oporu. Ony se i obličejové masky dají v protetice označit jako ortéza. A protože je to ortéza hlavy, respektive obličeje, říká se jí kraniální ortéza.“

Děláte obličejové ortézy i pro někoho jiného než sportovce?

„Opravdu jen pro sportovce. Za tu dobu, co se v protetice pohybuju, jsem jich dělal asi dvacet, takže to není jako na běžícím páse. Když už ale obličejovou masku dělám, je to z drtivé většiny pro fotbalisty. Co si vzpomenu, dělal jsem ale i masku pro jednu florbalistku, která měla zlomeninu nosní kosti. K fraktuře nosních kostí dochází velmi často, protože jsou tenké. To je ten nejčastější důvod, proč sportovci masky nosí. Případ pana Koláře, kdy je potřeba ochránit lebku po fraktuře, je naštěstí zcela výjimečný.“

Jak moc je pořízení takové masky finančně náročné?

„To se nedá úplně přesně určit, ale je to něco okolo deseti tisíc. Často navíc pro sportovce dělám více masek, třeba konkrétně pro pana Koláře dvě. Cena je pak samozřejmě vyšší.“