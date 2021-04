Právník Šťovíček: Kúdela mohl skončit hůř, tresty pro Rangers jsou skandální

Deset zápasů za údajnou rasistickou urážku záložníka Glasgow Rangers. Tak dopadl u disciplinární komise slávistický stoper Ondřej Kúdela. A poprask to paradoxně vzbudilo jak v Česku, tak na ostrovech. „Hodně! “ křičí doma. „Málo!“ zlobí se za kanálem La Manche. Jak se na celou věc dívá expert na sportovní právo Jan Štovíček? „Takový trest pro Kúdelu jsem očekával. Ale ty pro Rangers jsou absurdní,“ říká. Pokud jde o odvolání, nepředpokládá, že by se něco na půdě UEFA změnilo, šanci ovšem vidí u Mezinárodní arbitráže (CAS), v níž sám dělal rozhodce.

Jaký se díváte na vyvrcholení kauzy Ondřeje Kúdely a které faktory se na něm podílely?

„Informace mám jen z médií, otázkou je, jaké podklady měla komise UEFA ve spisech. Je to zajímavý příklad, jak rasismus vnímají v západní Evropě a jak u nás. Myslím si, že to nedokážeme pochopit, ale je to trend. Bavil jsem se o tom s Čechy žijícími v Anglii a ti mi říkali: Tady je to úplně jinak než v Česku, ten Kúdela je ztracený... Stačí, že hráč tmavé pleti řekne, že čelil rasismu, a už by dotyčného postavili na pranýř. Kdo v Anglii žije nebo trošku zná tamější prostředí, tak vám potvrdí, že je tam rozšířený pocit viny za to, co se dělo v minulosti, za nejrůznější křivdy vůči lidem tmavé barvy pleti. I když jste se ničeho sami nedopustili, což je pro nás absurdní. Tento fenomén přišel ze Spojených států, kde se rozšířilo hnutí Black Lives Matter, a je sním spjato přesvědčení, že je potřeba k lidem tmavé barvy pleti přistupovat jinak, nějakým způsobem je zvýhodňovat. Navenek se to odráží v poklekávání před zápasy a podobně. Všechny tyhle souvislosti hrají roli.“

A projevuje se to v posuzování konkrétní kauzy slávistického obránce?

„Vyvinulo se to až tak daleko, že případy údajných či skutečných rasistických narážek jsou nejen ve fotbale, ale i v jiných sportech a obecně ve společnosti posuzovány mnohem přísněji než fyzické útoky. Což je pro nás také úplně absurdní. Došlo to tak daleko, že když je někdo obviněn z rasismu, není to tak, že byste mu ho museli prokázat. Spíš je to naopak. Platí jakási presumpce viny. Je na dotyčném, aby obvinění vyvracel a dokazoval, že se jednání nedopustil. Taková nálada prostě v západní Evropě nebo vůbec světě je. Proto mě vysoký trest pro Ondřeje Kúdelu upřímně řečeno nijak zvlášť nepřekvapil.