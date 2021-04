Slávistický kolaps. Šest hororových minut, čtyři údery i zásah od VAR

Sváteční zápas pro Slavii začal nesmírně krutě. Fotbalisté Arsenalu spláchli natěšeného českého mistra třemi zásahy v úvodních 24 minutách čtvrtfinálové odvety Evropské ligy. Úvodní gólovou střelu do sítě Ondřej Koláře navíc odvolal hlavní sudí kvůli ofsajdu po konzultaci s VAR. Rozjetí hosté naprosto dominovali a využili špatného vstupu sešívaných barev, po poločase vedli 3:0.

Slávisté mohli poprvé od roku 1996 postoupit do semifinále velké evropské soutěže. Na Arsenal si věřili, úvodní dějství v Londýně a nadějná remíza 1:1 předurčovalo zajímavou podívanou. Jenže skoro prázdný Eden sledoval úplný opak toho, co Trpišovského soubor hodlal předvést.

Start domácí odvety přinesl samou hrůzu. Londýnské hvězdy zvládly dokonale vstup do čtvrteční odvety a trestaly zamrznuté slávisty. Už ve 14. minutě byl Emile Smith Rowe jako první u dorážky a doklepl míč do sítě..

V tu chvíli měli ještě domácí štěstí, sudí po dlouhé konzultaci s VAR branku kvůli těsnému ofsajdu odvolal. Jenže zhruba minutu poté, co pustil mužstva zpět do hry, Arsenal udeřil znovu. Aktivní Smith Rowe posunul míč do křídla na Nicolase Pépého, který z bezprostřední blízkosti prostřelil gólmana Slavie.

O dvě minuty hrůzný sen sešívaných barev pokračoval. Jakub Hromada fauloval ve vápně, následnou penaltu suverénně proměnil kapitán Alexandre Lacazette - 0:2.

Slávisté se z děsivého snu nedokázali probrat, ocitli se úplně mimo obvyklou roli, jakou proti elitním evropským týmům opakovaně zvládali. Bořilovo neuvážené vystoupení na polovině hřiště využil rychlým kontrem Bukayo Saka. Z pravého křídla si navedl míč do středu, snadno přelstil stopera Zimu a umístil balon k přední tyči Ondřeje Koláře.

Slávisté špatné úseky velkých zápasů na evropské scéně nezažili poprvé. Na Chelsea prohrávali v odvetě čtvrtfinále Evropské ligy před dvěma lety 0:3 během 13 minut, v odvetě play off o Ligu mistrů v létě 2020 padli s dánským Midtjyllandem 1:4. Tři branky od Arsenalu inkasovali za šest minut.

Góly Domácí: Hosté: 18. Pépé, 21. A. Lacazette, 24. Saka Sestavy Domácí: O. Kolář – Bah (46. Višinský), Holeš, Zima, Bořil (C) (46. Oscar) – Hromada (46. Masopust) – Ševčík, Stanciu (46. Lingr), Provod, Olayinka – Kuchta. Hosté: Leno – Chambers, Holding, Marí – Smith-Rowe, D. Ceballos, Partey, Xhaka, Saka – Pépé, A. Lacazette (C). Náhradníci Domácí: Kovář, Stejskal, Tecl, Sima, Oscar, Višinský, Traoré, Masopust, Lingr Hosté: Ryan, Bellerín, Gabriel, Willian, Soares, Alnaní, Nelson, Balogun, Martinelli, Nketiah, Azeez, Hillson Karty Domácí: Hromada Rozhodčí Çakır – Duran, Ongun – Kardeşler (všichni TUR) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice