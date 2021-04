Čech: Kúdela Slavii chyběl. Trestem je snad kauza uzavřena. Zmínil i Koláře

„Jediné, co Slavii mohlo ovlivnit, byla jeho (Kúdelova) absence, protože se počítalo, že by hrál,“ uvedl Petr Čech. „Je složité komentovat na dálku, člověk nemůže hádat, co bylo řečeno. Trest je naopak jasný a věřím, že je to pro hráče trošičku k zamyšlení. Chápeme, že na hřišti jsou velké emoce, ale některé věci tam nepatří. Věřím, že tím ta kauza bude uzavřena a fotbal se vrátí na hřiště.“

Po remíze 1:1 v Londýně měla Slavia relativně velké šance na postup do semifinále Evropské ligy, jenže Arsenal je v odvetě spláchl čtyřmi góly.

„Arsenal proměnil své šance, efektivita dělá velký rozdíl, v téhle fázi vás soupeř potrestá. Slavii porazil trošičku jejími vlastními zbraněmi,“ všiml si bývalý gólman Gunners.

Pozorně vnímal i zranění, které utrpěl slávistický brankář Ondřej Kolář na hřišti Rangers.

„Situací, které jsou na hraně, je za sezonu spoustu. Kolikrát se člověk vyhne zranění vyloženě se štěstím,“ upozornil z vlastní zkušenosti. „Ondrovi jsem popřál, ať se brzo uzdraví. Důležité bylo, že se sám cítil připravený vrátit se, v zápasech na něm nebylo nic vidět.“

Kolář nicméně musí nastupovat s helmou i maskou, což Čech sám dobře zná.

„Něco jiného je s tím trénovat a něco jiného hrát, Ondra má výhodu, že na stadionech nejsou diváci, protože hluk vnímání s helmou mění. Ale maska mi vadila víc než helma, zejména při prostorovém vidění. Věřím tomu, že bude rád, až ji bude moc sundat,“ pravil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 18. Pépé, 21. A. Lacazette, 24. Saka, 77. A. Lacazette Sestavy Domácí: O. Kolář – Bah (46. Višinský), Holeš, Zima, Bořil (C) (46. Oscar) – Hromada (46. Masopust) – Ševčík, Stanciu (46. Lingr), Provod, Olayinka – Kuchta (71. Tecl). Hosté: Leno – Chambers, Holding, Marí – Smith-Rowe (67. Alnaní), D. Ceballos, Partey (79. Soares), Xhaka, Saka (79. Martinelli) – Pépé (88. Balogun), A. Lacazette (C) (79. Nketiah). Náhradníci Domácí: Kovář, Stejskal, Tecl, Sima, Oscar, Višinský, Traoré, Masopust, Lingr Hosté: Ryan, Bellerín, Gabriel, Willian, Soares, Alnaní, Nelson, Balogun, Martinelli, Nketiah, Azeez, Hillson Karty Domácí: Hromada, Olayinka Hosté: Martinelli Rozhodčí Çakır – Duran, Ongun – Kardeşler (všichni TUR) Stadion Eden Aréna, Praha-Vršovice

