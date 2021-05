Provod ve výběru Evropské ligy. Slavii se čerstvě upsal do roku 2026

Fotbalista Lukáš Provod byl zařazen do výběru 23 nejlepších hráčů uplynulého ročníku Evropské ligy. Záložník pražské Slavie se ocitl ve společnosti hvězd Paula Pogby, Edisona Cavaniho nebo Harryho Maguirea z Manchesteru United. Nejvíce zástupců má v ideálním týmu, který poskládali delegáti UEFA, vítěz soutěže Villarreal se sedmi hráči. Český reprezentant zároveň podepsal s červenobílými nový kontrakt do roku 2026.

Čtyřiadvacetiletý Provod odehrál v tomto ročníku Evropské ligy 10 zápasů, v nichž vstřelil dvě branky. I díky jeho výkonům se Slavia stala jedním z překvapení soutěže a po vyřazení Leicesteru City a Glasgow Rangers pronikla až do čtvrtfinále. V něm vypadla s Arsenalem.

Bývalý hráč Sokolova nebo Českých Budějovic se rovněž stal v pátek nejlepším hráčem končící sezony první fotbalové ligy. V hlasování trenérů, kapitánů jednotlivých týmů a vybraných novinářů Provod zvítězil před klubovým spoluhráčem Nicolaem Stanciuem a sparťanem Adamem Hložkem.

V sobotu Slavia oznámila, že s Provodem prodloužila smlouvu do roku 2026. „Vážím si toho, hlavně v situaci, ve které nyní jsem. Zranil jsem se a Slavia se ke mně stejně takto zachovala. Je to pro mě závazek a obrovská motivace, vrátit se do toho zpátky v co nejlepší formě a pomoct klubu k naplnění cílů. I tím bych chtěl poděkovat panu Tvrdíkovi a celému klubu za to, že ve mě vložili takovou důvěru a mohl jsem podepsat novou smlouvu,“ uvedl Provod pro klubový web.

„Aktuálně se starám o své koleno, aby splaskl otok a připravil jsem ho na operaci, která mě čeká v úterý. Po ní to bude šest týdnů s ortézou, osm s berlemi a potom na tom zase začnu pracovat,“ promluvil záložník Slavie o svém zranění, které si přivodil v ligovém utkání na hřišti Olomouce.

Olomouc - Slavia: Provodovi se podlomilo koleno a musí střídat, v slzách odešel do kabiny

A co plánuje po návratu z marodky? „Totéž, co doposud. Slavia je teď nejúspěšnější a největší klub v Česku. Budeme se snažit, aby tato éra a časová osa trvala, klub byl dál na vrcholu, přidávali jsme další tituly a postupovali do Ligy mistrů a Evropské ligy a dělali radost fanouškům, protože o to tady jde,“ konstatoval Provod.