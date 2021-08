Kotal analyzuje Slavii: S Legií nesmí riskovat vzadu, co ji brzdí?

Co vylepšit, aby se neopakovalo zklamání z dvojutkání s Ferencvárosem? To je klíčová otázka pro Slavii před dvěma bitvami s Legií Varšava o lístek do základní skupiny Evropské ligy. „Slávisté musí především zlepšit efektivitu,“ říká Václav Kotal, někdejší trenér pražské Sparty, jenž pro deník Sport a iSport Premium analyzoval současnou hru červenobílých. Vypíchl tři stěžejní aspekty.