Pět klubů, 274 milionů korun. Sparta, Slavia a Jablonec mohou přidat další

Sparťané slaví gól na 1-0 do sítě Rapidu Vídeň, prosadil se Karlsson z penalty

Sparťané slaví gól na 1-0 do sítě Rapidu Vídeň, prosadil se Karlsson z penalty • FOTO: Dominik Bakes / Sport

Slavia - 75 milionů korun

Šampion šel do sezony s vidinou účasti v Lize mistrů a s tím spojenou odměnou 406 milionů korun. Jenže po kraších s Ferencvárosem a Legií Varšava se Slavia propadla nakonec až do Konferenční ligy, která znamená 75 milionů korun. To je minus 332 milionů korun, což se určitě někde projeví.