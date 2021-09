Vstříc soudnému týdnu. Sparta může složit reparát, překvapí Vrba sestavou?

Žerty stranou, přituhuje! V případě Sparty rozhodně. Letenští mají před sebou čtyři dny, které mohou do značné míry nadefinovat další průběh sezony. Už dnes večer (18.45) stěžejní bitva s Rangers v základní skupině Evropské ligy, hned v neděli pak derby. Trenér Pavel Vrba stojí před náročným testem. Potřebuje uspět. Na obou frontách. „Jasně jsem řekl, že chci postoupit ze skupiny,“ vyhlásil sebevědomě zkušený kouč před očekávanou vřavou se Skoty.

First things first. Známé americké přísloví nyní padne Spartě jako ulité. Zápasem podzimu sice bude až nedělní řež se Slavií, pro rudé je ale momentální prioritou číslo jedna večerní mač. Ten je totiž stejně kruciální.

Na Letné se představí Rangers, papírově hlavní sok v boji o druhou postupovou příčku ze základní skupiny Evropské ligy. První vzájemná bitva rozdá karty. A Sparta chce mít samozřejmě v rukou ty nejlepší.

„Rozjeli jsme to tak, že proti Rangers to bude doma hodně důležité. Když ten bod doma potvrdíme, bude to velmi dobrý vstup,“ vykládal po bezbrankové remíze v Kodani s Bröndby kouč Pavel Vrba.

Potvrzení bodu se v tomto případě rovná výhře. Nic jiného dnes Sparta nebere. Po poněkud pragmatickém přístupu k prvnímu utkání ve skupině hodlá znovu sešlápnout plynový pedál. Aktivní výprava za úspěchem, žádná vyčkávaná. To je její mantra.

„Určitě svůj způsob hry nebudeme měnit, jdeme nějakou cestou. Někdy trochu zakopneme, někdy nemáme všechny hráče v pořádku. Chceme bavit fanoušky, být aktivní, dávat co nejvíce gólů. To platí i pro tenhle zápas,“ zdůraznil kouč.

Sparta je v navíc v situaci, kdy si přešlapy nemůže dovolit. Po zářijové reprezentační přestávce poztrácela v lize řadu bodů, na hlavní rivaly Slavii a Plzeň začala nabírat povážlivé manko. A kritice čelila rovněž po duelu v Dánsku, kde objektivně měla na výhru. Nakonec se ale spokojila s plichtou.

Teď může složit reparát.

„Jasně jsem řekl, že chci postoupit ze skupiny. Pokud se mi to nepodaří, tak budu zklamaný,“ nekličkoval Vrba, jenž zároveň rázně smetl ze stolu jakoukoli přesmyčku k divokému březnovému duelu Rangers se Slavií, ve kterém vznikla aféra kolem Ondřeje Kúdely a Glena Kamary. „Vůbec jsem se na ty zápasy nedíval. Co bylo před půl rokem, to je dávno pryč.“

Jisté je, že Pražané půjdou do možná klíčové sekvence celého ročníku značně ´trefení´. Na marodce totiž zůstává hlava na hlavě. K dispozici nejsou oba Ladislavové Krejčí, Casper Höjer, Filip Souček a Lukáš Juliš. Bořek Dočkal, Adam Karabec, Matěj Polidar či Matěj Pulkrab v posledních duelech rovněž chyběli, dnes večer by ale mohli do akce teoreticky zasáhnout. Ve středu totiž nechyběli na předzápasovém tréninku.

„Někteří hráči jsou zpátky v tréninku. Je pravděpodobné, že překvapíme a někdo z nich se v nominaci objeví,“ zamrkal Vrba šibalsky.

K dispozici rozhodně bude mít rozjetého Jakuba Peška, jenž se naposledy podílel na čtyřech brankách při výhře ve Zlíně. Ready je rovněž Adam Hložek, stále výrazněji se prezentuje letní posila Lukáš Haraslín. Sparta má pořád kde brát, je kam sáhnout.

Dnes si ovšem rudí chtějí sáhnout především pro body. Pro všechny tři.

Předpokládaná sestava Sparty: Nita - Wiesner, Čelůstka, Panák, Hancko - Pavelka, Sáček - Pešek, Hložek, Haraslín - Drchal.

Předpokládaná sestava Rangers: McGregor - Tavernier, Goldson, Balogun, Barišič - Kamara, Davis, Aribo - Hagi, Morelos, Roofe.

Steven Gerrard: Sparta je silný tým, ale náš plán je vyhrát. Obavy nemáme, soustředíme se jen na zápas.