Hancka dojaly děti: To jsem nikdy nezažil. Máme i na velké zápasy

Naběhl si na přední tyč, přehlavičkoval urostlého stopera Basseyho a s tečí o tyčku poslal míč do sítě. I když gól sudímu potvrdila až branková technologie, Dávid Hancko měl jasno. Dávno se radoval s dětskými fanoušky. Byl to on, kdo rozhodl o triumfu nad Rangers (1:0). „Jsem rád, že jsme po remíze v Bröndby, kde nám výhra těsně utekla, doma zabrali a bod potvrdili vítězstvím,“ radoval se slovenský reprezentant.

Byla to životní trefa?

„Dá se říct, že to byl asi můj nejdůležitější gól. Věděl jsem, že to půjde na přední tyč. Byli jsme domluvení, že Lukáš Haraslín na sebe naváže obránce a říkal jsem Kubovi Peškovi, aby to poslal na přední. A nakonec to dopadlo gólem. I když trochu se štěstím. Jsem rád, že se můžeme o dobré standardky v posledních zápasech opřít.“

Ukázala Sparta vyspělý výkon, který nutně potřebovala?

„Asi ano. I když k dokonalosti v obraně ještě něco málo chybí. Vzadu máme situace, ve kterých se můžeme pořád zlepšovat. Ale myslím si, že jsme byli poctiví. Škoda zahozených šancí, které nás mohly uklidnit. Nakonec jsme zvládli i závěr utkání a dokázali ubránit tlak Rangers.“

Nebál jste se, že vás zahozené tutovky budou mrzet?

„Samozřejmě, že se vám to dostane do hlavy. Viděl jsem ale, že jsme pevní v obraně, zodpovědní a ochotně bráníme. V boxu jsme až na pár výjimek měli vše pokryté.“

Jak jste si užil atmosféru, kterou vytvořilo deset tisíc dětských fanoušků?

„Atmosféra byla výborná už při rozcvičení. Už jsme se o tom bavili s klukama v kabině. Musím říct, že to bylo až dojemné. Když jsem vyběhl na hřiště, naběhla mi husina. Nevím proč, asi šla z tribun velmi dobrá energie. Nikdy jsem něco podobného nezažil. Musíme všem poděkovat.“

Bude tato výhra hrát roli i v nedělním derby se Slavií?

„To uvidíme po utkání, ale myslím si, že nám dodá hodně důvěry, že můžeme zvládat i těžké zápasy. Věřím, že se nikdo nezranil, dobře zregenerujeme a bylo by krásné, kdybychom tento výkon potvrdili i proti Slavii.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29. Hancko Hosté: Sestavy Domácí: Nita – Wiesner, Panák, O. Čelůstka, Hancko – Pavelka (C), Sáček – Pešek, Hložek (90. Dočkal), Haraslín (75. Moberg Karlsson) – Minčev (69. Drchal). Hosté: McGregor – Tavernier (C), Bassey, Balogun, Barišić – S. Davis, Bacuna (38. Hagi), Kamara – Roofe (66. Morelos), F. Sakala, Aribo (77. Lundstram). Náhradníci Domácí: Heča, Kotek, Gabriel, Dočkal, Drchal, Karabec, Štetina, Moberg Karlsson, Pulkrab, Polidar, Vindheim, Vitík Hosté: Arfield, Hagi, Kelly, Lundstram, McCrorie, McLaughlin, McClelland, Wright, Morelos, Patterson Karty Domácí: Wiesner, Haraslín Hosté: Kamara, F. Sakala, Kamara Rozhodčí Palabiyik – Sesigüzel, Olguncan (vš. Turecko) Stadion Generali Česká pojišťovna Arena, Praha - Bubeneč Návštěva 10 879 diváků