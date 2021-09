Vrba: Čtyři body jsou dobrý start. Chválil Panáka i dětské fanoušky

Vyspělý výkon, pevná defenziva a důležité tři body. Převládá spokojenost, že?

„Pro nás je to hodně důležitá výhra, chceme postoupit do jarní části soutěže. Mít čtyři body po dvou zápasech je dobrý začátek. Ještě nám to samozřejmě nestačí, ale jsem moc rád, že jsme tenhle důležitý zápas zvládli.“

V souvislosti se Spartou se často mluví o tom, zda má evropský rozměr. Naznačili jste tímto utkáním, že tomu tak může být?

„Hrát Evropskou ligu a domácí soutěž je trochu rozdíl. Jsem rád, že jsme to uhráli velice disciplinovaně. Mrzí mě ovšem, že jsme nedali pojišťovací gól, protože jsme měli tři zajímavé brejkové situace, které jsme neproměnili. Ale to vítězství je pro nás velice důležité.“

Možná nejlepším mužem na hřišti byl stoper Filip Panák. Překvapilo vás, jak v takhle náročném testu obstál?

„Obstál díky tomu, že výkonnost potvrzuje. Nebylo to pro mě žádné překvapení, je to ukázka toho, že hraje velice dobře. Dostal se ze zdravotních problémů, jsem moc rád, že nám může pomoci.“

Jak jste byl spokojený s výkonem Martina Minčeva, kterému jste dal příležitost v základní sestavě?

„Vsadili jsme na Minčeva hlavně kvůli tomu, že je schopný v rychlostních soubojích potrápit obranu. To se mu dařilo proti Rangers i ve Zlíně, bohužel z toho dal jen jeden gól. Ale jsem přesvědčený, že nám to v budoucnu vrátí. Má obrovský potenciál.“

Stejně jako v Kodani jste udrželi vzadu nulu. Dobrý signál do dalšího průběhu sezony?

„Bylo to hodně náročné utkání, co se týká kondice. Jsem rád, že jsme to tak zvládli a ve dvou zápasech jsme neinkasovali ani jednou. Mohli jsme ale být produktivnější, to je pravda.“

Jak jste si užil atmosféru, kterou v ochozech vytvořilo víc než deset tisíc dětí?

„Chci hlavně poděkovat UEFA, že dovolila, aby tu děti mohly být. Myslím, že vytvořily úžasnou atmosféru.“

V samotném závěru naskočil do hry i uzdravený Bořek Dočkal. Jaký je jeho stav, pokud jde o fyzickou připravenost?

„Před zápasem jsme se bavili o tom, jak se cítí. Sám řekl, že to není ještě stoprocentní, pokud jde o kondici a připravenost na utkání. Proto nenastoupil na delší časový úsek, ale je to jen otázka času.“

Už v neděli vás čeká derby. Bude výhra nad Rangers ideální vzpruhou?

(Pokyvuje hlavou) „Samozřejmě víme, jaké je naše postavení a jaké Slavie. Jakákoli ztráta by pro nás nebyla vůbec příjemná. Takové vítězství vás podpoří. Doufám, že to ukážeme v derby, které je pro nás strašně důležité. Snad ten týden zakončíme pozitivně, i když narazíme na tým, který má kvalitního trenéra i mužstvo.“