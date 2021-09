Hoftych: Kamara? Boží mlýny. Děti bučely, stěžoval si hráčův právník

Fotbaloví příznivci mají ten zápas v živé paměti. Souboj Rangers – Slavia z jarní části Evropské ligy byl v mnoha ohledech specifický. Ondřej Kolář utrpěl vážné zranění poté, co jej trefil kopačkou do obličeje Kemar Roofe. Tvrdá hra pokračovala a vše nakonec vyvřelo ve strkanici, ve které něco pošeptal Ondřej Kúdela Glenovi Kamarovi. Podle finského hráče něco rasistického. Kúdela si musel odpykat stopku na deset zápasů, kvůli níž přišel i o EURO.

Svár mezi týmy pokračoval následně i v útrobách stadionu, kde mělo dojít na rány pěstí. I proto byli mnozí v očekávání, co přinese další duel Rangers proti českému mužstvu. Ten přišel ve čtvrtek na Letné proti Spartě.

Utkání, které sledovalo 10 tisíc dětí, skončilo vítězstvím Pražanů 1:0. Rozhodl hlavičkou po rohovém kopu Dávid Hancko. Míč od tyče skončil těsně za brankovou čarou. Rudí tak navázali tříbodovým ziskem na postup „sešívaných“ přes Skoty do čtvrtfinále v jarní fázi.

V zápase sehrál svou roli opět i Kamara. V závěru prvního poločasu viděl žlutou kartu po faulu na Michala Sáčka. Na tribunách plných dětí to způsobilo pořádný povyk. A ještě větší, který se následně proměnil v potlesk, nastal v 74. minutě. To znovu došlo ke středu Sáčka s Kamarou, kdy ruka finského hráče skončila v obličeji sparťanského záložníka. Výsledkem byla druhá žlutá karta a vyloučení. „Červená karta mě překvapila. Myslím, že v prvním případě to byl pouze faul,“ nebyl s verdikty sudího spokojený kouč Rangers Steven Gerrard.

Celé studio po zápase s Rangers: Co podle Hoftycha ukázala výhra Sparty?

„Bylo vidět, že Kamara červenou přijal,“ okomentoval inkriminovaný moment trenér Pavel Hoftych ve studiu iSport. „Asi bych v tomto řekl: Boží mlýny… Uvidíme, co jeho právník,“ doplnil s odkazem na dění po duelu Rangers – Slavia.

„Image z jarního utkání ale jinak neodpovídá tomu, co ve skutečnosti Rangers jsou. V úvodní dvacetiminutovce byli nebezpeční. Pochválil bych ale sparťanskou obranu, která dokázala náznaky soupeře eliminovat. Myslím, že si Pavel Vrba toto vítězství užije. Získali důležité body. Sparta má skupinu dobře rozjetou a je podle mě schopná ji dovést k tomu, aby postoupila. Měla dát víc branek, třeba Jakub Pešek to měl od Adama Hložka perfektně nachystané,“ konstatoval bývalý kouč Liberce.

Zápas krátce po závěrečném hvizdu okomentoval na sociálních sítích i Hoftychem zmiňovaný Kamarův právník Aamer Anwar. „I když jejich fanoušci dostali zákaz, nebylo nic platné, že stadion byl naplněn deseti tisíci školáky. Velká část těchto dětí bučela při každém dotyku s míčem Glena a všech dalších černých hráčů Rangers. Dnešek znovu ukázal, že Praha má vážný problém s rasismem, a jako obvykle UEFA nereaguje,“ uvedl skotský právník a aktivista.

„Glen a hráči Rangers ukázali svou úroveň, ale žádný hráč by neměl tomuhle čelit při své práci a na evropské úrovni,“ dodal Anwar, jenž už dříve varoval skotské fanoušky před cestou na zápas, neboť jim podle něj v Praze hrozilo nebezpečí od ultras Slavie a Sparty.

„Nevím, jestli k něčemu takovému došlo, plně jsem se soustředil na koučink svého mužstva. Pokud se to ale stalo… Tak mě to tady nepřekvapuje. Věřím, že UEFA všechno prošetří. Celý svět volá po tom, aby v takovém případě padaly přísné tresty. Pokud k takovým projevům skutečně došlo,“ prohlásil na tiskové konferenci Gerrard.