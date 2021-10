Dětská bouře, top výkon Panáka i Kamarova karma. Co ukázala Sparta?

Výborná kulisa, spousta šancí a skvělé individuální výkony. Druhé vystoupení Sparty ve skupině Evropské ligy proti Rangers (1:0) mělo grády. „Pro nás je to hodně důležitá výhra, chceme postoupit do jarní části soutěže,“ chválil výkon trenér Pavel Vrba. Během zápasu mu však do smíchu vždy nebylo. Jako třeba když sparťané promarnili několik obřích šancí, ze kterých mohli přidat druhou branku. Co dalšího střet Letenských se skotským šampionem nabídl?

Standardky pomáhají Dva góly ve Zlíně a nyní i důležitá trefa do sítě Rangers. Sparta a standardky. V posledních zápasech důležité pouto. Byl to znovu Jakub Pešek, kdo se opřel do míče, našel hlavu spoluhráče a byla z toho branka. „Věděl jsem, že to půjde na přední tyč. Byli jsme domluvení, že Lukáš Haraslín na sebe naváže obránce a říkal jsem Kubovi Peškovi, aby to poslal na přední. A nakonec to dopadlo gólem. I když trochu se štěstím. Jsem rád, že se můžeme o dobré standardky v posledních zápasech opřít,“ lebedil si autor jediné trefy Dávid Hancko. Hlavička Dávida Hancka skončila za brankovou čarou a Sparta se ujala vedení v duelu s Rangers • Foto Michal Beránek / Sport

Bídná koncovka Proměnit všechny brankové příležitosti, roznesla by Sparta skotského šampiona na kopytech. Hezky postupně: Peškovu střelu vytáhl McGregor na roh, Minčev pálil jen do nohou skotského brankáře, Pešek promáchl centr ve vápně, Haraslín levačkou pálil podobně jako Minčev jen do nohou McGregora a největší selhání na konec – Adam Hložek utekl obráncům Rangers, všiml si nabíhajícího Peška, míč mu poslal do ideální pozice, ale letní posila Pražanů z pár metrů poslala míč jen do břevna. „Mrzí mě, že jsme nedali pojišťovací gól, protože jsme měli tři zajímavé brejkové situace, které jsme neproměnili. Ale to vítězství je pro nás velice důležité,“ reagoval Pavel Vrba. Radost sparťanů po gólu Dávida Hancka proti Rangers • Foto Michal Beránek / Sport

Letná bouřila i s dětmi Na stadion smělo dorazit přes 10 tisíc dětí. Atmosféra? Výjimečná. Téměř nebyla chvíle, kdy by nejmenší fanoušci byli zticha. Když hlasatel oznámil jméno Adama Hložka v sestavě, na stadionu nebylo slyšet vlastního slova. Jakmile se k míči dostali hráči Rangers, okamžitě pískali a nesouhlasně bučeli. Sparťané si podpory byli vědomi. Po utkání někteří hráči svlékli dresy a poslali je na tribuny. „Chtěl bych poděkovat UEFA, že tohle dovolila. Děti vytvořily úžasnou atmosféru,“ cenil Pavel Vrba. Obránce Dávid Hancko zase mluvil o nezvyklém zážitku. „Atmosféra byla výborná už při rozcvičení. Musím říct, že to bylo až dojemné. Když jsem vyběhl na hřiště, naběhla mi husina. Nevím proč, asi šla z tribun velmi dobrá energie. Nikdy jsem něco podobného nezažil.“ Dětští fanoušci na utkání Evropské ligy Sparta - Rangers • Foto Michal Beránek/Sport

Pocty pro Panáka Fanoušci na sociálních sítích se předháněli v tom, kdo vymyslí působivější kompliment. Chválil i Pavel Vrba. „Obstál díky tomu, že výkonnost potvrzuje. Nebylo to pro mě žádné překvapení, je to ukázka toho, že hraje velice dobře. Dostal se ze zdravotních problémů, jsem moc rád, že nám může pomoci.“ Řeč je samozřejmě o Filipu Panákovi, nejlepším hráči Sparty v souboji s Rangers. Plavovlasý stoper odehrál fantastický part. Dominoval v osobních soubojích, sbíral první balony, pozičně byl vždycky tam, kde měl být. Navíc konstruktivní a odvážnou rozehrávkou často zrychloval hru a tlačil své mužstvo k hladší přechodové fázi. Zkrátka kompletní výkon. Bez výrazných chyb, bez klopýtnutí. S hlavou vzhůru. Uznání je zcela na místě. Sparťan Filip Panák si kryje míč před dotírajícím Fashionem Sakalou z Rangers • Foto Blesk:TONDA TRAN

Kamarovi blikla karma Byl to určitě nejsledovanější hráč výpravy Rangers. V čerstvé paměti zůstává březnová aféra, kdy záložník Glen Kamara obvinil z rasistického útoku slávistického stopera Ondřeje Kúdelu, který následně vyfasoval stopku na deset zápasů, aniž by mu bylo cokoli prokázáno. Ve čtvrtek večer byl finský reprezentant v jedné z hlavních rolí znovu. Po dvou žlutých kartách se totiž musel v 74. minutě utkání pakovat pod sprchy. Hráčův právník Aamer Amwar následně nařkl dětské fanoušky, kteří v ochozech utkání sledovali, že na Kamaru bučeli. „I když jejich fanoušci dostali zákaz, nebylo nic platné, že stadion byl naplněn deseti tisíci školáky. Velká část těchto dětí bučela při každém dotyku s míčem Glena a všech dalších černých hráčů Rangers. Dnešek znovu ukázal, že Praha má vážný problém s rasismem, a jako obvykle UEFA nereaguje,“ uvedl. Co na to trenér Skotů Steven Gerrard? „Nevím, jestli k něčemu takovému došlo, plně jsem se soustředil na koučink svého mužstva. Pokud se to ale stalo… Tak mě to tady nepřekvapuje,“ prohodil. Glen Kamara z Rangers dostává červenou kartu v utkání na Spartě • Foto Blesk:TONDA TRAN