Spartě žádný trest za zápas s Rangers nehrozí, rasismus se nepotvrdil

Obvinění z rasismu vznesli představitelé Rangers, jimž se nelíbilo bučení přítomných dětských fanoušků na finského záložníka tmavé pleti Glena Kamaru. Sparta nařčení publikovaná v zahraničních médiích a na internetu odmítla. Do kauzy se posléze vložili i čeští politici.

„Vyšetřování ukázalo, že se nenašlo dostatek důkazů o rasistickém nebo jinak diskriminujícím chování během zápasu. Proto nelze proti Spartě vést disciplinární řízení,“ uvedla ve stanovisku UEFA.

Sparta měla na zápas proti Rangers zavřený stadion kvůli rasistickému chování části příznivců k záložníkovi Monaka Aurélienu Tchouaménimu v srpnovém utkání 3. předkola Ligy mistrů. Díky výjimce UEFA ale mohlo do hlediště 10.879 dětí ve věku od šesti do 14 let s doprovodem. Jejich bučení a pískání doprovázelo každý Kamarův kontakt s míčem a vyvrcholilo ve druhém poločase, kdy byl záložník po druhé žluté kartě vyloučen. Sparta utkání vyhrála 1:0.

Finský reprezentant Kamara je mezi českými fotbalovými fanoušky neoblíbenou postavou od březnového osmifinále Evropské ligy proti Slavii, po němž obvinil obránce Ondřeje Kúdelu z rasistické urážky. UEFA českého reprezentanta potrestala zákazem startu v deseti zápasech, přestože podle hráčových právníků dosud nebyl předložen jediný důkaz, že se rasismu dopustil. Kúdela přišel mimo jiné o start na mistrovství Evropy.