Lyon má sílu jako Monako, ví Vrba. Bod by přinesl poháry i na jaře

Čeká vás podobně náročný soupeř jako Monako. Kam jste se od té doby posunuli?

„Je pravda, že Monako má podobnou kvalitu jako Lyon i když s ním o víkendu prohrálo. I tak si myslím, že se ty kluby dají srovnávat. Pro nás to bude zápas, který nám ukáže, na co doopravdy máme. Z mého pohledu obrovský respekt, ale budeme chtít předvést to nejlepší, co v nás je. Jakýkoliv bodový zisk s Lyonem pro nás pravděpodobně znamená postup ze skupiny, což nás láká a chceme hrát poháry i na jaře.“

Rozehrané to máte zatím slibně. Zvolíte opět jistější styl hry, jako tomu bylo třeba proti Rangers či v Kodani?

„My se hlavně musíme poučit ze dvou zápasů Lyonu s Rangers a Bröndby, kdy čekal na chyby soupeře a pak je trestal. Pro mě byly tyto tři zápasy jakousi ukázkou jeho kvality a soupeř je zvládl skvěle. Budeme chtít soupeři znesnadnit sílu ofenzivy. Jakýkoliv bod když získáme, budu spokojený.“

Jednou z největších hvězd Lyonu je brazilský reprezentant Lucas Paquetá. Budete na něj hráče upozorňovat?

„Co se týká jednotlivců, nemají jen jednoho skvělého hráče, mají jich spoustu. Ukazuje se to i na tom, že pravidelně hrají poháry a postupují do jarní části. Lyon má v ofenzivě skvělé hráče. Je to vyzrále a velice dobře složené mužstvo.“

V derby jste zbořili negativní sérii bez výhry, nyní před vámi leží další výzva – poslední domácí triumf nad mužstvem z Francie je 30 let starý. Naposledy Sparta slavila v roce 1991, když porazila Marseille. Věříte si na další dobrý výsledek?

„České týmy umí v pohárových skupinách překvapit a umí uhrát dobrý výsledek i proti jasným favoritům. Aspoň mám takovou zkušenost s Plzní, že se nám to několikrát povedlo. Věřím, že čtvrteční večer prožijeme podobně a Lyon hodně potrápíme.“

Do nominace se vrací David Pavelka a Ladislav Krejčí II. Do toho se už před několika týdny uschopnil i Bořek Dočkal. Ve formě je Martin Minčev. Jak tyto okolnosti zahýbou sestavou?

„Je pravda, že do kádru přibudou na utkání s Lyonem dva další hráči, ale bude to zcela jiný zápas než s Pardubicemi, na což musíme reagovat. Změní se i taktika. Budou hrát trochu jiní hráči. Čeká nás kvalitativně úplně jiný soupeř, čemuž musí odpovídat i sestava.“

V jakém je stavu Ladislav Krejčí II, kterému se protáhla léčba kvůli obnovenému zranění?

„Týden už s námi bez úlev trénuje, takže je připravený. Je ale otázka, na jaký časový úsek. To vám nyní nejsem schopný říct. Jsme rádi, že po těch problémech už se uzdravil a máme ho zpátky. Tehdy jsme jeho návrat trochu uspíšili a zranění si obnovil, což nás mrzelo. Nyní jsme postupovali obezřetněji a věříme, že už bude fit.“