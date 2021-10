TOP zápas Sparty v Evropě. Vízek: Bod by jí slušel. Vznikla nová past

Na Letné neuběhlo ani půl hodiny a Sparta vedle po dvou střelách Lukáše Haraslína 2:0. Stadion bouřil, jenže velká výhra nad Lyonem z toho nakonec nebyla. Místo toho se rudí musí srovnat s porážkou 3:4.

„Po neuvěřitelném vstupu do utkání se Sparta trošku stáhla, začala bránit a Lyon začal hrát. Byl nenasytný tak, že dal čtyři góly. Útočil ve více lidech, kdežto Sparta měla nahoře jen Minčeva, který to měl hrozně těžké, ale nekopl si. Pro Spartu je to škoda, protože bod by jim strašně slušel. Teď jde o to neprohrát v Glasgow a porazit doma Dány,“ zhodnotil Ladislav Vízek situaci ve skupina A Evropské ligy.

Podobně mluvil i redaktor Sportu Radek Špryňar, který už před zápasem říkal, že důležité budou návraty krajních záložníků do obrany. I v tom po změně stran rudí nestačili.

„Při gólu na 2:3 Pešek nebyl dozadu tak zodpovědný. Nebo si mohl seskočit někdo ze středu. Ale proti takové kvalitě takové detaily rozhodují. Sparta ale hrála na hraně svých možností a sehrála jeden ze svých nejlepších zápasů v Evropě za poslední roky,“ prohlásil Špryňar.

Ve studiu možná vznikl i nový pojem: Vízkova past. Bývalý reprezentant si totiž myslí, že 2:1 je nejhorší výsledek, během kterého může tým hrát.

„2:0 je super výsledek, to je někdo blázen, když řekne, že je to špatné. Nejhorší je 2:1, to začne každý bránit a bát se. Kdyby se o poločase vedlo 2:0, tak by se to nějak ubouchalo a umatlalo,“ smál se olympijský vítěz. Odkazoval tak na známou „Csaplárovu past“, tedy výrok trenéra Josefa Csaplára o tom, že nejhorší vedení je 2:0 o poločase.

Může Ladislav Krejčí mladší nahradit v roli lídra Sparty Bořka Dočkala? A kdo vyhraje ligu? Podívejte se na celý záznam studia iSport.cz.