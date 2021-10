Zklamaný Vrba: Pro nás škola života. Chválil Haraslína i Krejčího ml.

Špičkovému soupeři jste dali tři góly, úvodních třicet minut jste byli jasně lepší. Ale nakonec nemáte ani bod. Jaké pocity ve vás převládají?

„Momentálně jsem zklamaný. Ani ne tak z výkonu, ale z výsledku. Je pro nás totiž hodně krutý. Začátek jsme měli velice dobrý, dostali jsme se do vedení. Pak jsme ale soupeři dovolili vstřelit čtyři branky, to je hodně. Dvakrát jsme se zachovali v defenzivní činnosti špatně a soupeři to doslova nabídli. Některé situace jsme měli vyřešit lépe, góly nemusely padnout. V závěru jsme to chtěli zvrátit, bohužel už jsme dokázali pouze snížit. Je to kruté, protože nemáme ani bod.“

Přišel zlom už za stavu 2:0, kdy Lyon neproměněnou šancí poslal první výstrahu?

„Souhlasím. V poločase jsem hráčům vyčítal, že jsme po mimořádně vydařené pasáži úplně přestali kombinovat. Zbavovali jsme se míčů a dovolili soupeři, aby se dostal do hry. Lyon má kvalitu, je vyspělý. Dokáže toho využít. My jsme se už tak dobře nedrželi na balonu, to byla chyba. Jsou to věci, ze kterých bychom se měli poučit. Pokud chceme proti takhle silným týmům uhrávat dobré výsledky, nesmíme to v dalších zápasech dopustit.“

Nepřišlo vám, že se i za vedení hráči až příliš tlačili do útoku? V obraně pak vznikaly mezery, kterých soupeř využíval.

(Lehce pokyvuje hlavou) „Myslím, že se pořád učíme. S takovým soupeřem se potkáte jenom v evropských pohárech. Pokud je budeme hrát častěji, a já doufám, že ano, budeme se v tomhle směru zlepšovat. Pro nás je to škola života. Čím víc takových zápasů odehrajeme, tím budeme zkušenější. Naši mladí hráči podobných utkání zatím moc neabsolvovali. Pokud zvládneme tuhle skupinu, postoupíme do jarní fáze a do Evropy se dostaneme i v příští sezoně, bude to odrazový můstek, abychom to příště zvládli lépe.“

Lukáš Haraslín vstřelil dva góly, trefil se i v derby. Jeho forma vás musí těšit, že?

„Ofenzivní hra nebyla špatná. Ať už Haraslín, ale i Pešek a Hložan na soupeře svou rychlostí platili. Co předvádí v lize, to si teď přenesli i do Evropy. Bylo to proti kvalitnímu soupeři, ale znovu ukázali, co v nich je. Směrem do budoucna je to pro celou Spartu hodně zajímavé.“

Do akce se téměř po třech měsících vrátil Ladislav Krejčí mladší. Je to velká úleva?

„Láďa hned ukázal, co v něm máme. Doufáme, že to bude předvádět i dál.“

Nezvažovali jste, že ho na hřiště pošlete dřív, třeba ještě za stavu 2:1 v úvodu druhé části?

„Přiznám se, že jsme z delšího časového úseku měli trochu obavy. Nechtěli jsme, aby se opakovala situace, ke které došlo před čtyřmi týdny. Taky jsme chtěli, aby měl větší zátěž, a pak o něj na další čtyři týdny přišli. Nechtěli jsme udělat stejnou chybu.“

Velký evropský zápas Sparty, bod by jí slušel, hodnotil Vízek. Krejčí do repre, co Hložek?