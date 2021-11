Vrba: Byli jsme důstojným soupeřem, výchozí pozice je dobrá. Co Hložek?

Máte obdobné pocity jako po prvním utkání v Praze? Solidní výkon, dlouho jste drželi krok, ale nakonec vysoká porážka.

„Přiznejme si, že kvalita Lyonu je trochu jinde než ta naše. Jsem rád, že jsme se snažili být důstojným soupeřem. Měli jsme pasáže, kdy jsme byli až vyrovnaným. Nakonec se kvalita Lyonu prokázala. Mrzí mě, že se ten zápas rozhodl během tří nebo čtyř minut, kdy jsme dvakrát inkasovali.“

Hlavně v prvním poločase jste ale nakupili řadu zbytečných ztrát, že?

„Máte pravdu. V rozehrávce jsme poztráceli spoustu míčů, které jsme měli dostat do výše postavených hráčů, a chodit do brejků. Lyon nás sice dobře napadal, přesto jsme si měli poradit lépe. Bohužel se nám to nepovedlo.“

Co vám druhá konfrontace s takhle špičkovým soupeřem o vašem týmu prozradila?

„Naučili jsme se, že s tolika chybami, které jsme udělali, nemůžeme proti takovému soupeři uhrát dobrý výsledek. V lize by nás možná protivníci tolik nepotrestali, proti Lyonu se to ale stát nemůže.“

Vsadil jste se na sestavu bez klasického podhrotového hráče. Proč jste se tak rozhodl?

„Chtěli jsme zesílit střed hřiště, co se týká postu šestky a osmičky. Láďa Krejčí to zvládl velice dobře, patřil k nejlepším našim hráčům. Na desítce jsme vsadili na Sáčka, který předchozí zápasy zvládl velice dobře. I proto volba padla na něj.“

Jaká je situace kolem Adama Hložka, jehož do utkání nepustil zdravotní stav?

„Adam do Francie letěl s tím, že nebyl stoprocentně v pořádku. Říkali jsme si ale, že kdyby se to během těch dvou dnů zlepšilo, mohl by nastoupit. Bohužel se necítil fit a my jsme rozhodně nechtěli jít do nějakého rizika.“

Velice brzy navíc musel střídat zraněný stoper Ondřej Čelůstka. Jak to s ním vypadá?

„Má delší dobu problémy s achilovkou, bohužel ucítil problém a na základě toho střídal. Teď nedokážu říct, jak to bude dál. Půjde na magnetickou rezonanci, pak uvidíme.“

Sice jste prohráli, výsledek souběžně hraného duelu mezi Bröndby a Rangers vás ale udržel na druhém místě ve skupině. Zůstává jasným cílem postup?

„Už před soutěží jsem jasně řekl, že Lyon je velký favorit. A zbývající mužstva si to rozdají o dvě postupová místa. Naše výchozí postavení je velice dobré a věřím, že se nám podaří postoupit do jarní části soutěže. Ideálně do Evropské ligy, ale i v té Konferenční jsou zajímaví soupeři. Každé utkání navíc na téhle úrovni nám jen pomůže.“