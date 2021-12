Náplast místo postupu: jiní soupeři i odměny. O co hraje Sparta s Dány?

Zastavte sezonu ústupků! I tak by mohla vypadat motivační řeč ve sparťanské kabině před dnešním zápasem s Bröndby Kodaň (18.45, Sport 1). Letenští v létě neprošli do Ligy mistrů. Kolo před koncem základní skupiny jsou mimo jaro v Evropské lize a v posledním zápase musejí uhrát s dánským šampionem alespoň bod, aby figurovali v play off nově vytvořené Konferenční ligy. „Je to buď, a nebo,“ uvědomuje si trenér Pavel Vrba.

Bylo několik desítek minut po utkání. Sparta v Kodani nepřesvědčila. Bröndby sice ve žlutomodrém kotli k ničemu nepustila, ale sama defenzivu dánského mistra prověřila jen okrajově.

„Sami víte, že to byl první zápas, a že ty bývají důležité, jak si to rozjedete. Chtěli jsme tři body, máme jeden, možná jsme zklamaní po průběhu druhé půle, ale bod bereme,“ pronesl na konci září Pavel Vrba po bezbrankové remíze v útrobách kodaňského Vilfort Parku.

O dva měsíce později…

Bröndby ve skupině Evropské ligy od té doby získalo pouhý bod, za domácí plichtu s Rangers. Přesto má stále naději na jaro v Evropě. A to i díky sparťanské „benevolenci“ z úvodu soutěže.

Pokud by rudí tehdy Kodaň vyplenili za tři body, měli by nyní daleko komfortnější závěr skupinových bojů – do poslední chvíle by totiž bojovali o postup do jarní fáze Evropské ligy, tak jak si to sportovní ředitel Tomáš Rosický v létě přál.

Nestalo se. Spartu v lepším případě čeká pouze propad do sesterské Konferenční ligy „Myslíte si, že mužstva v ní nejsou kvalitní?“ zareagoval Vrba na dotaz Sportu, zda nelituje ztracených dvou bodů.

„Tak se podívejte, kdo jde dál v Konferenční lize. Zjistíte, že kvalita mužstev, která tam postupují, je na podobné úrovni jako těch, co budou v Evropské lize.“

Ač to sparťanský kouč odmítá, rozdíly jsou patrné. Play off Evropské ligy budou hrát celky jako Dortmund, RB Lipsko, Porto, Sevilla, West Ham, Leverkusen. Na jejich úrovni se o patro níž mohou řadit přitom jen Tottenham, AS Řím a s přimhouřením oka FC Kodaň.

Výrazně nižší je i finanční ohodnocení. Zatímco za výhru v zavedené soutěži se vyplácí 16,4 milionu korun, o level níž je to jen 13 milionů. Navíc by se Sparty týkalo pouhé play off, přičemž vítězové Konferenčních skupin jdou rovnou do osmifinále.

Letnou tak čeká zápas útěchy. Náplast, která zalepí zklamání z vyřazení z Evropské ligy. Jakýkoli bodový zisk přinese úspěch domácím. Prohra rovná se fatální selhání…

Bröndby však do Prahy přijíždí ve zcela jiném rozpoložení, než v jakém se nacházelo v září. Svěřenci Nielse Frederiksena v Superlize neprohráli osm zápasů v řadě, posledních šest vyhráli a odnesli to i rivalové Midtjylland a FC Kodaň. „Jsou dobře organizovaní, mají velkou podporu hráčů v ofenzivní i defenzivní fázi. Tlačí se poměrně dost dopředu. Chtějí hrát ofenzivní fotbal,“ vyjmenovával Vrba silné stránky protivníka.

To už si říká o pozornost.

Především, když budeme brát v potaz způsob, jak Sparta zvládla poslední těžké souboje. Pět utkání čekají Vrba a spol. na výhru s evropským soupeřem či zástupcem elitní šestky FORTUNA:LIGY. Poslední cenný skalp přišel na začátku října, kdy v derby porazili Slavii.

„My se nyní nechceme ohlížet za tím, co se stalo, nebo co budete psát v novinách. Pro nás je podstatné, abychom duel s Bröndby zvládli a postoupili do jarní fáze pohárů, což bylo naším cílem,“ pronesl Vrba s jízlivým tónem na jazyku.

Výdělek Sparty v EL

celkem: 175,2 milionu korun

postup do skupiny: 95 milionů korun

bonus za klubový koeficient: 58,3 milionu korun

1 výhra: 16,4 milionu korun

1 remíza: 5,5 milionu korun O co ještě hraje

výhra nad Bröndby: 16,4 milionu korun

remíza s Bröndby: 5,5 milionu korun

účast v předkole vyřazovací části KL: 7,8 milionu korun