Cíl je jasný, musíme vyhrát, velí mladší Krejčí. Roli stopera přijal

„Jdu do zápasu s tím, že chci vyhrát,“ pronesl rezolutně. Sparťanský záložník Ladislav Krejčí II jde do posledního utkání ve skupině Evropské ligy proti Bröndby Kodaň s bojovnou náladou. „Víme, o co hrajeme a nyní to musíme ukázat na hřišti, abychom splnili klubový cíl,“ dodal 22letý univerzál, jenž v posledních zápasech alternuje na pozici stopera.

Trenér vám slíbil v případě výhry v Karviné den volna. Přišel vhod?

„V týdnech, kdy se hrají dva zápasy, je každé volno příjemné. Jsem rád, že jsme v Karviné vyhráli a trenér opravdu slib splnil.“

Po turbulentním týdnu s Rangers a Slováckem jste v lize dvakrát vyhráli. Uklidnila se trochu nálada v týmu?

„Vždycky se vám jde do těžkého zápasu lépe, když máte za sebou nějakou sérii či vyhraný zápas, než kdyby tomu bylo naopak. Ale podle mě je atmosféra dlouhodobě dobrá a doufám, že to předvedeme i na hřišti.“

Co už víte o Bröndby?

„Ukazovali jsme si defenzivní i ofenzivní situace. Nacvičovali jsme si různé herní situace. Viděli jsme i náš zápas z Kodaně, takže informace o nich určitě máme.“

V posledních zápasech jste hrál stopera, což týmu vzalo vaši údernost v pokutovém území soupeře. Nechybí vám tlačení se do ofenzivy a střílení branek?

„Góly jsou příjemné, to mi chybí. Ale momentálně jsme v situaci, kdy jsem musel hrát post stopera. Přijal jsem to, jak to je.“

Sparta si před sezonou dala cíle vyhrát titul a dojít v Evropské lize do jarní fáze. Uvědomujete si, že by v případě neúspěchu došlo k nesplnění jednoho ze dvou cílů?

„Uvědomujeme.“

Proběhl kvůli tomu v kabině proslov ze strany zkušených hráčů?

„Bavíme se spolu před všemi zápasy. I po nich. O způsobu hry, kterou chceme hrát, o našich cílech. Nyní to musíme ukázat na hřišti, abychom daný cíl splnili.“

Sparta naposledy zvládla vítězně zápas proti pohárovému soupeři či elitnímu týmu české ligy před dvěma měsíci. Dělá to pět zápasů bez výhry. Čím to je?

„Popravdě nevím, jak na tuto otázku odpovědět. Nepřemýšlel jsem nad tím.“

Zlomíte to proti Bröndby?

„Víme o co hrajeme. Těšíme se na to utkání dost. Jdeme do zápasu se svým cílem.“

Můžete být konkrétní?

„Zvítězit.“

Tušíte, jak toho dosáhnout?

„Hrát svoji hru a být lepší než soupeř.“