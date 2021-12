Siegl: Sparta splnila úkol. Hancko našel domov i lásku, chvála Hložka

Výhra 2:0 nad dánským Bröndby pro Spartu znamená, že si tým poprvé od roku 2017 zahraje evropské poháry i na jaře. Byť se z Evropské ligy sesunula o stupeň níž do nově vzniklé Konferenční ligy. „Šlo o splněný úkol, který si Sparta musela dát,“ hodnotil po závěrečném zápase skupiny A ve studiu iSport.cz Horst Siegl.

Letenským proti Bröndby stačilo neprohrát, aby udrželi třetí pozici ve skupině a prošli do jarní vyřazovací fáze Konferenční ligy. Čtvrteční duel na takřka prázdném stadionu, kam kvůli koronavirovým restrikcím nesmí více než tisíc lidí, z pohledu domácího souboru dopadl výhrou 2:0 dobře.

„Šlo o splněný úkol, který si Sparta musela dát. Dnešní soupeř byl velice slabý. Sparta dala dvě branky, Kodaň hrála v přesile a jen jednou vystřelila na branku, takže si dopředu prakticky nic nevytvořila,“ ohlédl se za utkáním Horst Siegl ve studiu iSport.cz.

Vrbův celek pochválil především za defenzivní činnost. „Dva stopeři Krejčí s Panákem si vedli velice dobře. Mužem zápasu byl Hancko, který dal branku, byla na něj druhá žlutá. Pomohlo mu, že ho Sparta získala natrvalo. Na Spartě si našel nový domov i lásku (s tenistkou Kristýnou Plíškovou čekají potomka), mužstvu to vrací výbornými výkony,“ ocenil Siegl.

Zdůraznil i platnost slovenského reprezentanta na kraji obrany. „Hanckovi levý bek sedí. Dobrá noha, finální přihrávka, umí vyjet, je tvrdý, dobrý v obranné i útočné fázi. Je ideální na levou stranu. Napravo se chytil Wiesner, z obou stran je to teď ve Spartš dobře konsolidované,“ poznamenal.

Za domácí navýšil skóre na 2:0 Adam Hložek. Sparťanský talent čekal až do posledního duelu ve skupině na první kanadský bod evropského podzimu. Gól, který 19letý útočník sakra potřeboval.

„Jeho minusem v předchozích zápasech bylo, že dává málo gólů. Pracoval v poli znovu velice dobře, po vyloučení Wiesnera už to měl složité, byl vepředu sám. Ale gólovou akci si celou rozjel - dal to Peškovi, ten vystřelil a on tam pak byl včas,“ znovu chválil někdejší letenský kanonýr.

A jak vidí šance svého srdcového klubu na jaře? „Pro klub je důležité, že na jaře hraje v poháru a stále zůstává ve hře o titul, na Slavii ztrácí pět bodů. Oživení kádru by bylo dobré, ale v první řadě je uzdravení všech hráčů,“ řekl k blížícímu se přestupovému období.