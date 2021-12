Siegl o volbě kapitána Sparty: Krejčí je vítězný typ. Petržela přišel a řekl...

Kapitánem Sparty pořád je Bořek Dočkal. Jenže ten už v posledních týdnech a měsících do základní sestavy stabilně nepatří. S páskou proto nejčastěji nastupuje David Pavelka. Ale kdyby Pražané hledali nového vůdce? „Ladislav Krejčí mladší je vůdčí osobnost a vítězný typ,“ upozorňoval ve studiu iSport.cz Horst Siegl. Klubová legenda sama dobře ví, co funkce kapitána Sparty obnáší.

Letenští ve čtvrtek zvládli souboj s Bröndby, po výhře 2:0 si zajistili účast v jarní fázi Konferenční ligy. A mohou vyhlížet pondělní los, který jim určí soupeře. V zápasovém studiu iSport.cz s Horstem Sieglem a redaktorem deníku Sport Ondřejem Škvorem se ale řešila i vzdálenější budoucnost.

Podle obou expertů by Ladislav Krejčí mladší mohl být příštím sparťanským kapitánem. „Říká se to o něm a mě by to nepřekvapilo. Ale výraznější je, když hraje v záloze, dostává se víc do hry,“ poznamenal Škvor, že dvaadvacetiletý fotbalista opět nastoupil ve stoperské dvojici.

„Působí jako vůdčí osobnost a vítězný typ. V brzké době by kapitánem být mohl. Máme tam Pavelku , který už ale je starší, uvidíme co Dočkal …“ přidal se Siegl.

Ten sám pásku ve Spartě nějaký čas nosil. „Zažil jsem tam dlouhou etapu a měl jsem také tu čest. Naplňovalo mě to. Byl jsem takový výpravčí, spojka mezi trenéry a kabinou, co chodil řešit věci nahoru,“ pousmál se.

O čem jednal hlavně? Odpověď se nabízí. „Hodně o prémiích, třeba za mistrovský titul. Někdy jsme šli tři, abych nebyl sám a byli jsme silnější. Chodil se mnou třeba Petr Kouba, Jirka Novotný, předtím ještě Pepa Chovanec, Míša Bílek,“ vzpomínal.

Tradicí bylo, že lídra si volili sami hráči, našly se ale i výjimky. „Třeba trenér Petržela přišel a řekl: Tenhle bude kapitán, nikdo mi do toho nekecejte. Vybral tehdy Zdeňka Svobodu,“ připomněl. „Není jednoduché zvolit správně, musíte ukočírovat mužstvo třeba i mimo hřiště. Kapitán je v týmu důležitý článek,“ uzavřel Siegl.