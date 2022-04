Xavi odmítl selhání Barcelony. Camp Nou v obležení fanoušků z Německa

„Převzali jsme tým v listopadu. Vyřazení nás opravdu štve, ale neznamená to, že jsme na špatné cestě. Jak v Evropě, tak i v lize jsme odehráli výborné zápasy. Lidé tvrdí, že je to selhání. Není. Naším hlavním cílem je kvalifikovat se do Ligy mistrů a v La Lize jsme k tomu na dobré cestě. Díky Evropské lize se poučíme z chyb,“ citoval web UEFA Xaviho, jehož svěřenci jsou ve španělské lize druzí.

Barcelona přešla do Evropské ligy poté, co na podzim ve skupině Ligy mistrů skončila až třetí. Ve vyřazovací fázi si nejdříve poradila s Neapolí a poté s Galatasarayem Istanbul. Na aktuálně devátý tým bundesligy však nestačila.

„Jsem hodně zklamaný. Jsem vítěz, nesnáším prohry. Zažil jsem tuhle cestu jako hráč. Budujeme styl hry, tahle porážka mě nezastaví. V žádném případě. Je jen otázkou času a trpělivosti, než si vše sedne,“ uvedl dvaačtyřicetiletý Xavi.

Eintracht vedl v odvetě po 67 minutách 3:0, domácí se dvakrát prosadili až v dlouhém nastavení. „Čas od času jsme jim umožnili, aby nás zatlačili a ublížili nám. Je to obrovské zklamání. Živili jsme naděje na vítězství v soutěži. Je třeba Frankfurtu pogratulovat, zasloužili si to. Drželi jsme míč, ale nevytvořili jsme si takové šance, jaké jsme potřebovali. V dvojzápase jsme nehráli dobře,“ konstatoval mistr světa a dvojnásobný evropský šampion se Španělskem.

Zápasu na Camp Nou přihlíželo 79.468 diváků. Podle ESPN se však na stadion dostalo skoro 30 tisíc fanoušků Frankfurtu, přestože oficiálně měli k dispozici pouze pět tisíc vstupenek. Xavi už po prvním utkání v Německu vyzval příznivce Barcelony, aby na Camp Nou vytvořili bouřlivou kulisu.

„Nepomohlo nám, že atmosféra připomínala finále poháru na neutrální půdě. Připadalo mi, že fanoušci jsou rozdělení půl na půl. Není to výmluva, jen mě to zklamalo. I naši hráči o tom mluvili. Chceme vědět, jak k tomu došlo. Žádáme vysvětlení. Tohle se nemůže stát, když hrajete doma. Nastala chyba v plánování. Klub zjistí, co se stalo,“ prohlásil Xavi.

Barcelonští ultras, kteří fandí za jednou z branek, na protest proti značnému počtu fanoušků Frankfurtu úvodních deset minut druhé půle bojkotovali.

„Xavi má pravdu, je to velká chyba. Upřímně, kvůli tomu, co se dnes stalo, se cítím trapně a zahanbeně. Soupeř měl spoustu fanoušků, zatímco my ne. Moc mě mrzí, co se stalo. Jistým situacím se můžete vyhnout. Odteď musíme být mnohem přísnější. Nemůžeme dopustit, aby se něco takového opakovalo. Zpracováváme informace, které máme, a podáme vysvětlení, jak k tomu došlo,“ uvedl pro klubovou televizi Laporta.