Los Evropské ligy ONLINE: Slovácko čeká na soupeře, má čtyři možnosti

Před rokem se do skupiny evropského poháru probojovat nedokázalo. Letos to Slovácko zkusí znovu a dnes se dozví, koho potká. Do kvalifikace Evropské ligy vstoupí až ve 3. předkole a narazí v něm na poraženého z 2. předkola nemistrovské části Ligy mistrů. Vítěz domácího poháru se tak utká buď s horším z dvojice Midtjylland - AEK Larnaka, nebo Dynamo Kyjev - Fenerbahce Istanbul. ONLINE přenos z losování sledujte od 13.00 na iSport.cz!