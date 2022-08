Los Evropské ligy ONLINE: Na soupeře čekají United, Arsenal nebo AS Řím

Jasně, není to Liga mistrů, ale i v Evropské lize najdeme špičkové kluby. Manchester United, Arsenal, AS Řím... V prvním koši je třeba také řecký Olympiakos s českým brankářem Tomášem Vaclíkem. Jak bude vypadat rozdělení do jednotlivých skupin? Los Evropské ligy začíná v Istanbulu ve 13.00, ONLINE je sledujte na iSport.cz!