Krejčí se měl dohodnout na smlouvě v Anglii, blíží se další velký přestup?
Po pouhém roce od odchodu ze Sparty má řešit už druhé zahraniční angažmá. Ladislav Krejčí by mohl ještě v tomto přestupovém období opustit Gironu, která údajně jedná s Wolverhamptonem, účastníkem Premier League. Reprezentační stoper se měl už setkat se zástupci anglického klubu a domluvit se s nimi na podmínkách smlouvy. „Mezi Krejčím a Wolverhamptonem už existuje ústní dohoda,“ informoval ve čtvrtek dopoledne renomovaný novinář Matteo Moretto.
První spekulace o Krejčího možném stěhování do Anglie se objevily během středečního večera. Šestadvacetiletý hráč ve službách Girony se stal pro Wolverhampton hlavním přestupovým cílem pro zpevnění defenzivní řady.
V současné době také záleží, jestli se kluby dohodnou na podmínkách transferu. Girona má požadovat za Krejčího podle španělských zdrojů částku kolem 30 milionů eur, v přepočtu zhruba 750 milionů korun), což mělo být zahrnuto v hráčově výstupní klauzuli.
Krejčí se v minulé sezoně prokousal do základní sestavy Girony, za kterou nakonec odehrál 36 zápasů napříč všemi soutěžemi a v nich vstřelil dva góly. Tuto sezonu rozjel opět jako člen úvodní jedenáctky, v prvním kole španělské ligy proti Vallecanu kousal porážku 1:3.
Nyní by si mohl vyzkoušet už druhou top evropskou ligu. Wolverhamtpon skončil v minulém ročníku nejvyšší anglické soutěže na 16. místě mezi slavným Manchesterem United a Tottenhamem. Po prvním kole nové sezony je poslední po vysoké prohře 0:4 s Manchesterem City. Prognózu pro Wolverhampton na celou sezonu Premier League čtěte ZDE>>>
Mimochodem, na Krejčího dalším přestupu by mohla vydělat také Sparta. Součástí obchodu, který se uskutečnil teprve minulé léto, byly také bonusy a procenta ze zisku z dalšího přestupu. Jejich výše se však u různých zdrojů liší.