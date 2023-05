EL ONLINE: AS Řím - Leverkusen 0:0, Hložek v základu. Hraje i Juventus

Zbývají čtyři týmy, do finále se probojují jen dva. Český útočník Adam Hložek nechybí v základní sestavě Leverkusenu v úvodním utkání semifinále Evropské ligy na hřišti AS Řím. Jak vstoupí Bayer do dvojzápasu proti týmu trenéra Josého Mourinha? Hraje se také druhý semifinálový duel, ve kterém Juventus vyzve Sevillu. Oba zápasy startují ve 21 hodin, sledujte ONLINE přenosy na iSport.cz.