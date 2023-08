Spokojený Trpišovský: Té střele říkám schranzovka, míč ve vzduchu nepláče

Jakmile bíločervení vyrazí do Evropy, Ivan Schranz se napije jakési zázračné vody. V úvodním zápase třetího předkola Evropské ligy dvěma brankami načal Dnipro-1, v součtu šlo o jeho šestý a sedmý gól za Slavii v pohárových zápasech. „Má zajímavou střelu, říkám jí schranzovka,“ smál se trenér Jindřich Trpišovský. Jeho tým může po vítězství 3:0 odjet k odvetě do Košic v klidu, navzdory vyloučenému Igohu Ogbuovi.

Byť jsme spálili hodně šancí, výsledek 3:0 před odvetou berete?

„Ano. Podali jsme výborný týmový i individuální výkon téměř ve všech fázích zápasu. Zkraje jsme byli trochu opatrní, Dnipro dobře drželo balon, nicméně po prvním gólu jsme se hodně zlepšili, už jsme soupeře tlačili a hráli tak, jak jsme chtěli. Postupně jsme výkon stupňovali a hrozili dalšími šancemi. Gólů jsme mohli dát víc. Bohužel jsme si to zkomplikovali červenou kartou Ogbua. Naštěstí i v deseti jsme do defenzivy hráli výborně a soupeře nepouštěli do nebezpečných situací a zakončení. Podařilo se nám přidat třetí gól, jen škoda toho vyloučení. Zrovna v té fázi jsme hráli výborně. I tak jsme si vytvořili dobrou výchozí pozici pro odvetu.“

Co říkáte na další evropské střelecké představení Ivana Schranze?

„Je to strašně důležitý hráč týmu, za dva roky ohromně vyspěl. Dřív to byl spíš brejkový typ, ale dneska je z něj komplexní hráč. Pro mě je nejdůležitější, že když jdeme do takového utkání, je jednou z prvních voleb. Zvládne každý post. Je důležitý při obranných i útočných standardkách, zlepšil práci v meziprostoru, hru do hloubky s míčem i do kombinace. Také se zklidnil, zvýšil aktivitu při práci s míčem. Dřív byl vyloženě náběhový hráč, který měl pár interakcí za zápas, nyní je aktivitou úplně jinde.“

Co je Schranzovou největší přidanou hodnotou?

„Výběr místa šestnáctce a rozmanitost zakončení. Je jedním z mála hráčů, který dává víc gólů v důležitých zápasech, než v nedůležitých. A také zvládání jednotlivých postů. Proti Dnipru dohrával jako pravý obránce. Je skvělý v načítání situací, v nabírání hráčů. Ivan hodně dobře vnímá změny herního stylu, rozestavení, dokáže na hráče mluvit, komunikovat s nimi. A taky je hodně chytrý.“

Před sezonou jste řešili hru do plných. Pomáhá Schranz i v těchto situacích?

„Je to jedna z jeho důležitých vlastností. Samozřejmě má radši, když může hrát zápas jako dneska, kdy to je víc do prostoru a víc nahoru dolů. Dokáže zvládat mikrosituace jeden na jednoho běžecky, soupeře dovede uštvat a připravit si ho. Navíc umí proměnit první, či druhou šanci. To je taky jeho obrovská devíza.“

A je vyloženě pohárovým střelcem, že?

„Vypíchl bych rozmanitost v zakončení. Ivan má úžasnou biomechaniku pohybu, trajektorii střely má nesmírně zajímavou, já jí říkám schranzovka. U něj jde o čistotu kopu, umí dobře sklopit nohu, nastavit se a krásně to trefit. Balon pak ve vzduchu nepláče, ale vesele si letí.“

Po minutě na hřišti se prosadil Conrad Wallem. Skoro to vypadalo, že si norské křídlo schováváte přesně pro tuto chvíli.

„Přitom jsme s ním do zápasu nepočítali, ale pak jsme si řekli, že to je utkání přesně pro něj. Rychle jsme ho připravovali a svlékali. Vůbec nebyl první volbou, měli jsme připravené jiné střídání, ale pak jsme si zničehonic řekli, že půjde na hřiště, že by nám mohl pomoct. Samozřejmě je to i o štěstí, že dal gól.“

Máte postup v kapse?

„V Košicích to bude úplně jiný zápas. Soupeř už nemá co zkazit, musí se to odvety vrhnout po hlavě. Nemůžeme lítat v oblacích a chválit se, byť jsme hráli skvěle. Půjde o těžkou prověrku.“