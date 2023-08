Schranz: Myslel jsem i na hattrick. Kdyby bylo potřeba, jdu na stopera

Byl to jeho zápas. Po dvou letech se mu ve slávistickém dresu podařilo vstřelit více než jednu branku a v koutku duše si dokonce myslel na hattrick. „Ale po červené kartě mě to hned přešlo,“ smál se spokojený Ivan Schranz (29). Pro univerzála Sešívaných bude navíc odveta s Dniprem domácí záležitostí.

Loni se vám v předkolech evropských pohárů rovněž dařilo. Čím to je?

„To nevím. Ten gól vždy musí někdo dát. Dnes to vyšlo na mě a předtím to vzali na sebe v lize kluci. Jsem hlavně rád za výsledek, ale zároveň mě samozřejmě potěšilo, že si mohu připsat góly a zvednout si sebevědomí. Stále jsme ovšem pouze v polovině, ale do odvety je to dobrý výsledek.“

Ta se bude hrát v Košicích. Jak se tam těšíte?

„Těším se! Nejvíc se těší asi Jakub Hromada, který odtamtud pochází, tak nám Košice ukáže. Sám jsem hrál pouze na starém stadionu, takže mě zajímá nová aréna. My, Slováci, budeme doma.“

Myslel jste si v koutku duše na hattrick?

„Proletělo mi to hlavou, když jsem vstřelil druhou branku. Po červené kartě jsem na to ovšem ihned přestal myslet a soustředil jsem se na to, abychom udrželi vedení a ideálně ho navýšili, což se povedlo.“

Jak byste vůbec popsal své dvě branky?

„U prvního gólu jsem dostal výborný centr od Lukáše Masopusta, kdy mě bránil jeden stoper, ale podařilo se mi to před ním tečovat a zapadlo to do brány. Pěkná akce. Druhý jsme dali po rohovém kopu, kdy na první tyči protečoval míč Mick van Buren a ocitl jsem se sám před brankářem, tak jsem se soustředil na to, abych to dobře trefil, což se mi podařilo. Díky bohu jsme tedy měli výborný vstup do zápasu.“

Řekl jste si svými góly o to, abyste nastupoval více v ofenzivě?

„Těžko říct. Vždy je to o tom, co trenér a tým potřebují. Dnes jsem začal na křídle a nakonec se to vyvinulo tak, že jsem skončil na pravém obránci. Všichni hrajeme tam, kde je potřeba.“

Existuje nyní vůbec post, na nějž byste si netroufnul?

„Nechtělo by se mi chytat, nebo hrát stopera. Je velká zodpovědnost hrát posledního. Kdyby to však bylo třeba, tak tam hrát budu.“

Překvapilo vás, že jste i po vyloučení Igoha Ogbua na hřišti dominovali?

„Samozřejmě tam byly i pasáže, kdy nás zatlačili. Těší mě, že jsme i v oslabení dokázali být v ofenzivě nebezpeční. Museli jsme trochu přeskupit řady, což se týkalo hlavně mě a Lukáše Masopusta. Zvládli jsme to ovšem skvěle.“

Byl to nakonec lehčí zápas, než jste čekali?

„Ne. Dnipro ukázalo velkou kvalitu. My jsme doma silní a druhý zápas může být úplně jiný. Nemůžeme si dávat do hlavy, že to bude jednoduché.“

Na co vás trenér před zápasem s Dniprem nejvíce upozorňoval?

„Měli jsme dobře přečtený celý tým. O těch nejnebezpečnějších jsme měli nejvíce informací a dali jsme si na ně obzvlášť pozor, což se nakonec projevilo i na výsledku.“