Trpišovský: Velká úleva, ale... Nejhorší výkon za poslední dobu, bez emocí

PŘÍMO Z KOŠIC | Cítil úlevu a velké uspokojení z postupu. Z výkonu v Košické fotbalové aréně se ale Jindřich Trpišovský neradoval. „Byl nejhorší za poslední dobu,“ ušklíbl se slávistický trenér. Jeho tým v odvetném utkání třetího předkola Evropské ligy remizoval 1:1 s ukrajinským Dnipro-1, což po výsledku 3:0 z prvního zápasu bohatě stačilo k vytouženému postupu do play off a jistotě minimálně základní skupiny Konferenční ligy.

Poprvé v sezoně jste nevyhráli, ale z Košic odjíždíte s postupem. Berete výsledek 1:1?

„Je pravdou, že se utkání dost odvíjelo od prvního výsledku. I když jsme to úplně nechtěli, první poločas neměl tempo, hrálo se opatrně. My jsme chtěli mít vývoj pod kontrolou, i proto jsme vyztužili střed hřiště, abychom měli velké držení míče a nepouštěli soupeře do pokutového území. Plán se podařilo naplnit jen zčásti. Vůbec se nám nedařilo v ofenzivní fázi, ztráceli jsme hodně míčů, byli jsme nepřesní, výkon byl mdlý, bez emocí, bez koučování mezi sebou. I přesto jsme se dostali do tří velkých šancí a o osudu dvojzápasu mohli rozhodnout dřív. V nastavení první půle jsme pak nesmyslně ztratili míč před vápnem a dostali gól. Úvodní poločas byl výsledkovým i herním zklamáním. Pak jsme se hodně zlepšili, byť druhý poločas začal další šancí soupeře. Poté šel náš výkon nahoru, dali jsme hezký gól a měli další palebné pozice, abychom zápas převrátili na naši stranu. Netrefili jsme však bránu nebo to gólman chytil. Celkově jsme ale předvedli nejhorší výkon za poslední dobu.“

Podali lepší výkon fanoušci, kterých dorazilo více než patnáct set?

„Rozhodně. Vážíme si toho, některé jsme potkali ve městě, dopoledne byli dokonce před hotelem. Je úžasné, že i ve všední den jsme měli v Košicích domácí prostředí. Jsme za to vděční, proto mě mrzí, že jsme si o výhru neřekli víc.“

V šestém soutěžním zápase se konečně prosadil Václav Jurečka. Ulevilo se vám?

„Hlavně se ulevilo jemu, že tady byl VAR. Jinak bychom ho asi zabili, byť neprávem, že si nepohlídal ofsajdové postavení. Mně se neulevilo kvůli Vaškovi, ale hlavně proto, že jsme vyrovnali. Zklidnilo nás to, soupeře naopak trochu srazilo. Už jsem to říkal několikrát, dokud tým funguje, je mně jedno, kdo branky střílí. Vašek celou dobu dobře pracoval pro mužstvo, proto zůstával neustále v sestavě. Gól mu přeju, směrem do budoucna to může být pro něj důležité. Momentálně hraje z křídla, není na pozici klasického hrotového hráče, proto je pro mě měřítkem výkon, pracovitost a kvalita. To stavím nad góly.“

V play off o Evropskou ligu vás čeká Luhansk, další ukrajinský tým. Je to drobná výhoda?

„Hlavně to je zajímavost a paradox losu. Ve čtvrtém kole potkáme mužstvo, které v ukrajinské lize skončilo o místo hůř než Dnipro-1. Pro nás je to ale dobře, potkali jsme jeden styl fotbalu a teď na to navážeme. Ukrajinský fotbal je signifikantní, podle prvních zpráv je Luhansk stylem hodně podobný celek. Takže ano, malá výhoda to je. Odveta nás čeká zase venku, bude to podobné.“

Máte jistotu základní skupiny Konferenční ligy. Budete proto více v klidu?

„Musím říct, že jo. Udělali jsme maximum, abychom dnes získali jistotu. I proto jsme nastoupili v nejsilnější sestavě. Nicméně budeme chtít do Evropské ligy, to je jasné. Pro úspěch učiníme maximum. Nyní víme, že nás nějaká evropská skupina čeká, budeme získávat zkušenosti. Je to velká úleva, budeme klidnější. Snad nám to pomůže do dalšího dvojzápasu. Udělali jsme první krok, teď nás čeká další.“