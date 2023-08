Jurečka s Dniprem gólově procitl: VAR stál při mně. Panice jsem nepropadal

Na startu sezony hledal poněkud déle svůj samopal, kterým pálil na jaře gól za gólem. V Košicích proti Dnipru ale s přehledem zařídil srovnání na 1:1. Jeho branka zároveň znamenala konec zásadního odporu domácích. Slavia postoupila do čtvrtého předkola Evropské ligy, kde bude čekat další ukrajinský soupeř Zorja Luhansk.

Spadlo to z vás, když jste konečně v nové sezoně skóroval?

„Přesně tak, konečně to tam spadlo a doufám, že teď už půjdu tou správnou cestou.“

Málem jste ale o gól přišel kvůli signalizovanému ofsajdu.

„Bylo to napínavé, ale VAR dneska stál při mně, takže jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu a troufnu si říct, že od vyrovnání jsme si už utkání pohlídali.“

Jak jste prožíval střelecké trápení na začátku sezony?

„Nezažil jsem to poprvé. Už v minulosti se mi třeba na Slovácku taky takhle nevedlo na startu nového ročníku, takže jsem nepropadal panice a dneska se štěstí přiklonilo na mou stranu.“

Jenže tu situaci jste nezažil jako král střelců. Tentokrát váš gólový půst řešilo mnohem více lidí. Byl ten tlak větší?

„Já nějakého krále střelců už nevnímám. Byla to minulá sezona, to už je pryč. I loni jsem začínal gólem v Evropě, takže uvidíme, jestli to bude na konci stejné.“

Těší vás, že stále máte důvěru trenéra Trpišovského a nastupujete v základu?

„Určitě si toho moc vážím. Musím říct, že třeba ten zápas v Mladé Boleslavi jsem neměl dobrý, ale trenéři mě podrželi v sestavě a věřím, že jsem jim to teď splatil, ale jedeme dál.“

Nastoupili jste v silné sestavě, i když výsledek z prvního zápasu byl komfortní. Čím to?

„Nechtěli jsme nic podcenit. Přesto si myslím, že jsme ten začátek měli vlažnější, ale pak jsme se rozjeli lépe.“

Co říkáte na fanoušky v Košicích?

„Klobouk dolů, že jeli takhle docela daleko vlakem. Zase jsem se díky nim cítil jako doma v Edenu.“

Byly to po první půli nervy, když Dnipro dalo gól na 1:0?

„Jak jsem říkal, první půle nebyla optimální. Branka do šatny nikdy není příjemná, ale něco jsme si řekli a ten vyrovnávací gól je dostal dolů, už s tím nemohli nic udělat. Pak už se hrálo v naší režii.“

Byla to doslova inženýrská spolupráce s Lukášem Provodem?

„Přesně tak, souhra dvou inženýrů.“ (smích)

V posledním předkole Evropské ligy čeká další ukrajinský sok Luhansk. Vypadá jako snazší soupeř než Dnipro. Vnímáte to tak?

„Nějak zásadně jsme se o tom nebavili. Soustředili jsme se na odvetu. Teď bude o víkendu Baník, ale trenéři nás na ně jistě skvěle připraví. Na videu jsem Luhansk ještě neviděl.“

Bylo by zklamání, kdyby Evropská liga neklapla?

„Slavia chce hrát vždycky nejvýš. Netajíme se tím, že Evropská liga je pro nás jakýsi základní bod.“