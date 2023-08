Rozmanitost Slavie: dvacet hráčů, osm střelců. Kanonýr se vyprofiluje

Slavia stojí na první metě. Doběhla k ní v poklidu, bez nervů a výraznějšího odporu. Dnipro-1 vyšoupla z kvalifikace o Evropskou ligu po výsledcích 3:0 a 1:1. Postupem do play off jen podtrhla velmi slušný start sezony. Vždyť v lize ještě neztratila ani bod. Široký kádr píše. Jindřich Trpišovský použil do úvodní zápasové várky dvacet hráčů. Hned osm skórovalo. Rozmanitost střelců je momentálně největší přidanou hodnotou sešívaných.

V Košicích ukončil Václav Jurečka sledovaný příběh posledních dní a týdnů. V odvetném zápase třetího předkola Evropské ligy proti Dnipro-1 brankou na konečných 1:1 dopsal poslední kapitolu. Už nebude dokola poslouchat řeči, že by spálil i vajíčka na plotně. „Kdyby si nepohlídal ofsajd, tak jsme ho snad zabili,“ lamentoval trenér Jindřich Trpišovský. V první chvíli to totiž na nedovolené postavení vážně vypadalo, pomezní zvedl praporek, VAR jeho omyl napravil.

Jurečka tak má vytouženou první čárku, nejlepší střelci týmu jen o jednu víc. Slavia se v úvodní fázi sezony nemusí spoléhat na jednoho superkanonýra, který by na zádech táhl celý tým. Postupem času se lídr jistě vyprofiluje, ale nyní má pět hráčů po jednom zásahu, další tři po dvou.

„Pro mě je měřítkem výkon, pracovitost a kvalita. To stavím nad góly. Pokud si někdo nebude plnit povinnosti na sto procent, hrát nebude. I kdyby měl střeleckou formu,“ poslal do kabiny varování Trpišovský.

Svůj neoblomný postoj podporuje činy. V základní jedenáctce podržel poctivého Jurečku navzdory střeleckým selháním a občas i herní stagnaci. „Poslední ligový zápas jsem neměl dobrý, trenéři mě ale podrželi v sestavě, tak věřím, že jsem jim to teď splatil,“ uvažoval Jurečka v diskusi s novináři v útrobách Košické fotbalové arény.

Hráči takový přístup chápou. Vysoká konkurence, kdy si okolo pětadvaceti hráčů může nárokovat místo v základní sestavě, nutí všechny pracovat na maximum, chovat se zodpovědně, ale především přísně týmově.

Anketa Postoupí Slavia do základní skupiny Evropské ligy? ANO NE

„Jsem rád, že v klubu jako je Slavie můžu hrát, je tu obrovská konkurence. Zahraji tam, kde mě trenér postaví,“ opakuje při každém kontaktu s médii Lukáš Provod, aktuálně nejlepší hráč sešívané jednotky.

Je poněkud paradoxní, že díky konkurenci brankovou úrodu obstarává více lidí. Obyčejně by přetlak v kabině sváděl k předvádění, k frajeřinám, k neefektivním individuálním akcím. Slavia je však nastavená správně. Kolektivně. „Vždycky platí, že první je na řadě tým, pak jednotlivec,“ popsal základní přikázání Jakub Hromada, momentálně fotbalista s minimální herní praxí. Vždyť do akce se slovenský reprezentant dostal poprvé až v Košicích. A to jen na posledních pět minut. I to ukazuje na extrémní koncentraci kvality v kádru českého vicemistra. „Máme zdvojené posty a mně nezbývá než čekat na šanci,“ vyrovnaně konstatoval Hromada.

V otevíracím duelu s Dnipro-1 se dvakrát prosadil Ivan Schranz, stejný počet branek nastřádali v ligových zápasech Mojmír Chytil a Mick van Buren. Jednu trefu mají ve statistikách Ondřej Lingr, Lukáš Provod, Christos Zafeiris, Conrad Wallem a propíraný Jurečka. Že gólový úder může přijít od téměř jakéhokoliv člena sestavy, je momentálně největším strašákem slávistických rivalů. A to se ještě nesměle rozhlížejí Matěj Jurásek s Petrem Ševčíkem.

Je evidentní, že bíločervená parta jen málokdy bude po cestě nabírat vodu. Je v pohodě, vědoma si mimořádné síly a uklidněná postupem do play off Evropské ligy. Posedmé v řadě bude hrát základní skupinu některého z evropských pohárů. O který půjde, určí dvojzápas s dalším ukrajinským celkem Luhansk. Jestliže uspěje, zůstane v lukrativnější i atraktivnější Evropské lize, v případě porážky bude muset vzít zavděk Konferenční ligou. „Budeme chtít do Evropské ligy, to je jasné. Pro úspěch učiníme maximum. Pro nás je však podstatné, že nás pohárová skupina čeká. Je to velká úleva,“ vydechl Jindřich Trpišovský.

Do konfrontace s Luhanskem se Slavia pustí ve čtvrtek v Edenu, odveta se hraje za týden.

Střelci Slavie v sezoně 2023/24

2 - Mick van Buren (Hradec, Zlín), Mojmír Chytil (Hradec, České budějovice), Ivan Schranz (2x Dnipro-1).

1 - Christos Zafeiris (České Budějovice), Lukáš Provod (České Budějovice), Conrad Wallem (Dnipro-1), Ondřej Lingr (Zlín), Václav Jurečka (Dnipro-1), 1x vlastní gól (Pouloló, Mladá Boleslav).