Lingr je na prohlídce v Nizozemsku. Prožívám to těžce, říká Trpišovský

Bez Ondřeje Lingra podstupující zdravotní prohlídku ve Feyenoordu se bude Slavia muset obejít v play off Evropské ligy proti ukrajinskému Luhansku. Záložník je definitivně na odchodu. „Prožívám to těžce,“ přiznal Jindřich Trpišovský. Šlo o bleskovou akci, která se dala do pohybu v pondělí.